Quédate en Casa: Cancún mantendrá la guardia contra el Covid-19

El gobierno municipal mantendrá las medidas de prevención, como el aislamiento social, la no realización de eventos públicos o sociales, y la exigencia de portar cubrebocas, pese a que Cancún está cerca de alcanzar su pico máximo de contagios y que no se registró ninguna defunción por Covid-19 entre el viernes y ayer sábado.

Mara Lezama Espinosa, presidente municipal de Benito Juárez, informó que sería un error bajar la guardia y retirar las disposiciones antes mencionadas, porque representarían un riesgo de repunte de la enfermedad.

La alcaldesa retomó lo dicho por Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, acerca de que en Cancún (así como en las otras cinco ciudades del país con más contagios: Baja California, Sinaloa, Tabasco y la Ciudad de México), se espera que el pico máximo de contagios se dé entre el 6 y el 10 de mayo, para después observar un descenso en el número de casos.