Cancún: Manu Moreno te enseña cómo triunfar en la industria musical

CANCÚN.- El compositor y productor nominado y ganador del Grammy Latino en 2016, Manu Moreno llegó a la ciudad para ofrecer un taller intensivo de composición, marketing y todo lo relacionado con la escena independiente y el manejo de talento artístico como un modo de vida, además de compartir su historia de éxito.

“Llevo en la música toda la vida, desde los seis años toco la guitarra pero de que grabaron mi primer canción y empecé a vivir realmente de la industria fue hace 12 años, comencé a tocar la guitarra con Yuridia en su primer gira, fui director musical de Napoleón, puse mi estudio y arranqué, fueron muchos años de luchar, de pelear y de tener que irme de mi país"

México es el país número uno en la música de habla hispana, muchos viven de la música porque se puede.

Jocelyn Díaz.

"El compositor nace, yo mismo soy un ejemplo, estudié 15 años de música, improvisación, armonía, toco jazz, tango, de todo, nunca me vi como compositor, nunca pensé en serlo y un día me senté con alguien y lo logré, mi primer tema fue para Alex Ubago y fue tema principal de una telenovela, fue un éxito, firmé un contrato y empecé a componer y colocar muchos sencillos, pero es importante aprender las herramientas para tener éxito en el mercado”.

Manu Moreno, ejemplo de éxito

Nacido en Río de la Plata, Argentina, Manu Moreno, desde pequeño se forjó una meta, luego de ver en la tele a Michael Jackson ganar un Latin Grammy en 1984, decidió que él quería uno igual, así que desde los seis años tomó su guitarra y persiguió ese sueño, el cual alcanzó 35 años después, colocándose en uno de los mejores compositores que ha sido grabado por estrellas de la talla de Aleks Syntek, Los Tigres del Norte y Alejandro Fernández, entre muchos otros.

“Vengo de una familia muy humilde de obreros, mi papá era albañil y mi mamá cosía por fuera, mi papá nos enseñó desde muy pequeños la música en casa, somos cuatro hermanos, yo a los reyes magos les pedí una guitarra a los seis años y de ahí dije yo quiero hacer esto. Cuando tenía 10 años estaba viendo la televisión y vi cuando Michael Jackson ganó el Grammy por thriller y le dije a mi papá -yo quiero ganar uno de esos-, me dijo adelante dale duro y no abandones nunca, 35 años después me lo gané, eso marcó mucho mi vida. Yo hace 35 años la dura decisión de ser músico, vivir debajo de un puente como sea pero con mi guitarra, creo que son decisiones que no cualquiera tiene la claridad de tomarlas, es un camino muy duro pero que da muchas satisfacciones”.

Compartió con la voz quebrada y el corazón lleno de orgullo.

Comparte su experiencia con el público cancunense

Luego de una vida dura llena de obstáculos y desconocimiento, Manu Moreno logró salir adelante y triunfar en la industria musical, sus temas han sido grabados por grandes estrellas, Corazones Invensibles al lado de Aleks Syntek estuvo nominada al Grammy pero no ganó, al siguiente año Ataúd la cual grabaron Los Tigres del Norte fue la que le dio el triunfo y lo llevó a obtener la presea, objetivo que no fue fácil cumplir; sin embargo, ahora comparte con los compositores independientes técnicas y trucos para lograr el éxito.

Hay que saber cómo firmar un contrato, saber de leyes, porcentajes y demás.

“El componer canciones no se estudia en ningún lado, en los últimos años gente como yo vimos la necesidad porque justo los compositores de canciones son muy líricos, tengo el talento, lo hago pero no saben nada de regalías, porcentajes, de producir una canción, yo digo que el compositor debe adaptarse al mundo en que vivimos, sí, somos unos hipis locos hablando de amor pero debemos profesionalizarnos más, conocer lo que hace un compositor y ver que esto puede ser un negocio, hay que saber cómo firmar un contrato, saber de leyes, porcentajes y demás, así andaba yo hace algunos años y comencé a tomar varios cursos para aprender, es ahora lo que trato de transmitir en estos talleres”, compartió el master que dará un curso intensivo en el hotel Selina Laguna en la zona hotelera de la ciudad hoy a partir del mediodía.

“Funcionó muy bien como coautor, he escrito canciones con Reik, Gloria Trevi, Kalimba, Erick Rubín, Aleks Syntek y hemos logrado sencillos muy exitosos, también tengo sencillos en el género grupero como Pesado, Los Tigres del Norte, La Banda Limón, Germán Montero y ahora me grabó Alejandro Fernández, sale en 10 días el disco, tuve la suerte de que me grabara una canción ranchera bien ranchera, de cantina, soy una gente versátil y no tengo un estilo tan definido”, él es Manu Moreno.