Cancún: Más de 100 escuelas de Quintana Roo lograron acreditar primer filtro

Un total de 103 escuelas de Quintana Roo lograron acreditar los requisitos básicos para convertirse en Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) y restablecer algunas actividades presenciales, bajo estrictos protocolos de sanidad.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular de la Secretaría de Educación del estado (SEQ), indicó que en los próximos días se realizará la revisión física de las instalaciones para corroborar que tengan las condiciones sanitarias.

“Van a tener una supervisión, prácticamente diaria. Esperamos que las escuelas que cumplan puedan comenzar a abrir a partir de mediados de la próxima semana, ahorita estamos con la supervisión”, dijo.

En los próximos días se hará público a través de la página de la SEQ la lista de escuelas autorizadas para que los padres de familia puedan consultarla. Asimismo, enfatizó que la asistencia es voluntaria y no se podrá condicionar calificación o participación.

“No es obligatorio, a los niños no van a poder ponerles malas notas porque no vayan (...) las clases a distancia continuarán, estas son asesorías, no son clases, sólo se van a entregar tareas y a resolver dudas y si el semáforo regresa a naranja, tendremos que volver a cerrar”, dijo.

Los CCA pueden funcionar durante un espacio de 40 minutos y al día podrán atender sólo al 30% de la matrícula total, en grupos no mayores a 10 alumnos y de preferencia en espacios abiertos.

De acuerdo con la estadística de la SEQ, los 103 planteles que cumplieron los primeros requisitos representan el 96% de las 107 solicitudes recibidas, de las cuales cinco fueron escuelas públicas y el resto privadas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).

La mayoría de estos planteles se concentraron en Benito Juárez, que es el municipio que concentra el mayor número de instituciones de paga y quienes anteriormente habían manifestado la necesidad de tener un modelo alterno a las clases en línea para recuperar su estabilidad económica.

Sin embargo, Vásquez Jiménez advirtió que aquellas que abran sin los permisos que otorgará la SEQ serán acreedores a multas de 200 UMAs por parte de la Dirección Estatal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y sanción administrativa por parte de la institución.

“Si les caemos en la movida de que están aceptando más chicos, les vamos a cerrar la escuela. Nosotros podemos ejercer sanciones administrativas, hasta económicas, pero es Cofepris quien clausura.

