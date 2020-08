Cancún: Mil 200 profesionales intentan ingresar a la bolsa de trabajo del IMSS

Alrededor de mil 200 profesionales de la salud en Cancún y Chetumal hicieron fila desde el pasado domingo 02 de agosto en busca de ingresar a la bolsa de trabajo del IMSS y acceder a una de las plazas que se ofertan en este sistema, que se calculan en 300 en todo el estado.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Quintana Roo, se abrieron oportunidades laborales para enfermeras generales y auxiliares entre los 18 y los 40 años de edad.

El personal contratado reforzará la atención médica en los centros hospitales de esa institución que atienden a pacientes Covid-19.

Los interesados -quienes viajaron incluso desde Yucatán- señalaron que pese a que se han emitido convocatorias para ingresar al ISSSTE o al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), les resulta más atractivo incorporarse al IMSS, ya que las vacantes son de carácter permanente y no temporal, como ha ocurrido en otros subsistemas.

“Con el IMSS una vez que entras ya comienzas a generar antigüedad, incluso puedes agarrar una base y en otras instituciones no, por eso hay gente que viajó desde Cozumel o Mérida y los ves con sus maletas haciendo fila”, dijo uno de los profesionales que esperaba en Cancún.

“Yo era la número 91 en la lista de registro y llegué el lunes a las nueve de la mañana, pero otros están desde el domingo”, señaló otra de las aspirantes, quien fue citada a las 10 horas para entregar su documentación.

La convocatoria indica que los solicitantes deben contar con título, cédula, certificado de terminación o parcial de estudios (por arriba de los 10 meses), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial, certificado de secundaria y dos fotografías.

Norma Valencia, secretaria general del Colegio de Enfermeras de Quintana Roo, explicó que el acceso a más y mejores prestaciones ha provocado que incluso, personal que se desempeña en el área privada, prefiera incorporarse al sector público.

“A largo plazo a un profesional le conviene más trabajar para una institución del estado porque hay más certeza laboral, incluso hay compañeros que han renunciado a un hospital privado para irse al sector público, pero el problema es que somos el mismo número de trabajadores para enfrentar la pandemia, no hay más. Ahorita estamos formando, pero no en la cantidad que necesitamos en el estado, entonces aunque se abran vacantes, si no hay personal ¿quién va a aceptarlas?”, dijo.

La entrevistada señaló que la falta de trabajadores de enfermería va a ocasionar que los existentes realicen jornadas dobles, aumentando su carga de trabajo e incluso su riesgo de contagio, debido a que las condiciones de protección no son iguales en las instituciones de salud pública.

En Chetumal Rodrigo “N”, comentó que al contar con conocimientos de enfermería y no tener trabajo desde hace algunas semanas, acudió a la convocatoria, confiando que con sus conocimientos pueda ser candidato potencial a una de las 50 plazas abiertas para el sur.

Desde las 9 de la noche del lunes llegó para apartar su lugar en la vía pública y esperar en una casita de campaña su turno.

Ayer por la mañana, la Policía Municipal Preventiva (PMP) acudió a las afueras del Sindicato e hizo una primera llamada de atención a la aglomeración de jóvenes y adultos para que apliquen la sana distancia y utilicen el cubreboca.