Cancún: la mitad de los productos o alimentos envasados engañan al consumidor

Especialistas estiman que alrededor de cinco de cada 10 productos envasados que se comercializan en los supermercados tienen publicidad engañosa, es decir que no contienen los ingredientes que marca en su etiqueta o incumplen con el valor nutrimental.

María Soledad Villarreal, presidenta del Colegio de Nutriólogos de Quintana Roo, explicó que existe un gran desconocimiento entre la población sobre el contenido de los productos industrializados que adquieren en el supermercado, esto debido a la falta de información y al anterior etiquetado.

“La gente no sabe, porque no se le informa qué son esos ingredientes, también para muchos solo son números, pero desconocen si es malo, bueno o qué, por eso confiamos en que el nuevo etiquetado esclarezca el tema, sobre todo en el tema de los azúcares”, dijo.

En este sentido, la especialista mencionó que debido a los cambios, los consumidores pueden identificar si el azúcar utilizado en ciertos productos es natural o añadida y si esta es artificial.

Sin embargo, se espera que con la aplicación del nuevo etiquetado, así como con una mayor vigilancia por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), este índice pueda disminuir, ya que más allá de representar un engaño al comprador, la mala información o su mala interpretación puede afectar la salud de las personas que consumen estos productos.