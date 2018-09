Greenpeace y Mr. Rocket pintan mural contra el ecocidio

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El artista visual Mr. Rocket estuvo pintando desde el pasado 14 de septiembre hasta ayer en el transcurso de la mañana, un mural para la campaña a nivel mundial que lleva por nombre “Wings of Paradise” y “Drop dirty palm oil” de Greenpeace, un proyecto que consiste en la intervención de arte global que tiene lugar en las calles de centros urbanos de todo el mundo, llamando la atención sobre la devastadora destrucción de la selva a manos de los gigantes del aceite de palma en Indonesia.

La campaña promueve la conservación de una especie de ave llamada “Rubra Paradisaea”, y tiene como objetivo crear conciencia acerca del ecocidio causado por empresas relacionadas con el aceite de palma que deforestan ciertas áreas, y luego vuelven a reforestar con la intención de sembrar palmas nuevamente para minimizar la culpa, pero en el proceso afectan el hábitat de especies como la mencionada anteriormente.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el artista expresó que está muy feliz porque siempre ha querido dirigir su trabajo hacia la representación de la naturaleza, y que es muy gratificante que una organización como Greenpeace se haya fijado en su trabajo, y que esto lo motiva a seguir esforzándose y dar lo mejor de sí mismo.

"Muchos de los productos que usamos a diario como pastas dentales, cremas y jabones tienen aceite de palma, Greenpeace lo que reclama es que la empresa pueda justificar legalmente que es ajena a todo el ecocidio”

“Quiero dirigir lo que hago a este punto de representar a la naturaleza, que a veces creo que es algo que se queda muy atrás, quiero darle el protagonismo que debe tener en el mundo, y el hecho de que Greenpeace me invite a hacer esto, me hace pensar que no lo estoy haciendo tan mal”, expresó.

Respecto al diseño y los colores del mural, el artista compartió que aunque le atrae lo surrealista y en ocasiones tiende a descontextualizar, optó por respetar lo más que se pudiera la forma y los colores del ave, porque quería apegarse a la realidad para no desviar el tema de crear conciencia y causar cierta curiosidad en el espectador, de manera que lo motive a investigar acerca de ella.

Por su parte, la directora general del World Art Destinations (WAD), Liz Rashell, compartió que ella de manera personal estaba muy contenta de que Greenpeace considerara a este muralista que es originario de Puebla, y forma parte de la asociación que ella representa.

“Es muy padre para nosotros poder contribuir como WAD con Greenpeace a lograr sus metas de conservación de especie, pero también es padre ver como ellos conocieron el trabajo de Mr. Rocket a través de Behance, una plataforma digital, lo seleccionaron como el representante de México para esta campaña y le enviaron un mail bien bonito donde reconocieron su trabajo”, finalizó.

¿Qué es Greenpeace?

Es una Organización No Gubernamental (ONG) ambientalista fundada en 1971 en Vancouver, Canadá, su nombre se deriva de las palabras en inglés Green y Peace, verde y paz, respectivamente. El objetivo de la ONG es proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en diferentes puntos del planeta cuando se cometen atentados contra la naturaleza. Greenpeace lleva a cabo campañas para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad, la alimentación saludable, para la no utilización de transgénicos, disminuir la contaminación, acabar con el uso de la energía nuclear y las armas, y proteger bosques y parajes naturales, especialmente el territorio ártico.