Cancún NO regresará a clases presenciales el 7 de junio: Carlos Joaquín

Esta tarde el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dio a conocer su decisión acerca del regreso a clases presenciales en el estado.

El mandatario aseguró que apenas iniciará la recuperación de los espacios educativos y posteriormente se hará un diagnóstico del rezago educativo que provocó la pandemia en el Estado.

Hasta ahora Quintana Roo no cuenta con una fecha para el regreso a clases presenciales, ya que una tercera ola de contagios está afectando al estado.

Por su parte el presidente de México, López Obrador, ya se encuentra planteando la idea del retorno presencial a las aulas, gracias a la campaña de vacunación en maestros.

Durante la conferencia matutina de hace un par de días, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no parar las actividades presenciales en las escuelas si se detecta algún brote de Covid-19. Se deberá continuar tomando las medidas necesarias, pues es importante el regreso de los alumnos a clases.

"Hay que aislar si se encuentra un contagio, un brote, se aísla, pero no cerrar por completo, no parar. Tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza, o sea, no hay indicios, no hay elementos para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola, sino lo diríamos.