Cancún: Nuevo cobro a extranjeros no afectará a empresas turísticas

El nuevo cobro de 217.2 pesos por cada extranjero que visite Quintana Roo no tendrá ningún impacto en la economía de las empresas turísticas porque éstas últimas no participarán en el proceso de recaudación, aseguró la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.

Marisol Vanegas Pérez, titular de la dependencia estatal, dijo aún no se define la forma de la recaudación, considerada en el paquete fiscal 2021, sin embargo, lo que es un hecho es que no será a través de las empresas, sino que se está analizando que mediante los aeropuertos.

“Todavía no se tiene con claridad si lo van a pagar a la entrada o a la salida, el ejemplo más claro es el de Baja California que ha establecido unos módulos en el aeropuerto, esto no se ha definido que sea ahí donde se pueda cobrar”, dijo.

La funcionaria indicó que los 10 dólares (que equivale el cobro) no afectarán a la industria, ya que el costo lo asumirá el visitante y no las empresas.

Asimismo, señaló que de acuerdo con los análisis del perfil del turista, este ha ido aumentando su poder adquisitivo, por lo que tampoco prevén un daño en este aspecto.

“Los turistas internacionales que estamos recibiendo tienen un ingreso superior al que teníamos en el mismo periodo, pero del 2017, 2018 y 2019. Con la reapertura el perfil también ha mejorado, esto significa que los 10 dólares no van a hacer mella en el ingreso ni en la posibilidad de gasto”, dijo.

Vanegas Pérez recordó que la iniciativa ingresada al Congreso del Estado de Quintana Roo busca equilibrar las finanzas locales, debido a que por la pandemia hubo menos recaudación, además de que se disminuyeron las partidas presupuestales de orden federal.

Debido a esto, defendió la propuesta turnada por el ejecutivo para hacer el cobro de este derecho.

“Si bien el presupuesto total del estado va a tener un incremento, son recursos directos de la federación a programas que tienen, pero no hacia las acciones que el estado dirige. Seguramente vamos a tener una disminución en los impuestos de hospedaje o nómina porque no tenemos la misma operación, pero no va a haber ningún otro incremento, es sólo el turista internacional”, dijo.

De acuerdo con la Ley de Ingresos que está en manos del Congreso del Estado, el nuevo cobro considerado en el rubro de los Aprovechamientos, en este caso por uso y goce de bienes muebles e inmuebles, su aplicación representa alrededor de 900 millones de pesos para 2021.