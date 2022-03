La Donceles 28 tendrá obra pública... 38 años después

A 38 años de su fundación, la colonia Donceles 28, una de las más antiguas de Cancún, fue municipalizada, con lo que podrá recibir las necesarias obras públicas que tanto necesita.

Raymundo Sulub May, secretario del comité de seguridad de la colonia, recordó que el pasado 14 de enero la colonia cumplió 38 años de fundada y subrayó que debido a que no estaba municipalizada, hubo intentos de apropiarse de áreas comunes.

“Esto demuestra que, pese a que las constructoras no hayan entregado los espacios para el municipio, aún se puede solucionar y municipalizar las colonias, aunque se necesita de voluntad. Fue un proceso muy largo, pero lo logramos”.

Sin embargo, los trabajos para lograr la municipalización -que iniciaron hace casi ocho años- fueron más constantes en los últimos años, aunque había poca información por parte de las autoridades municipales.

“Patrimonio municipal no tenía, nada, pero nada de información. Finalmente se fueron dando los arreglos institucionales entre el gobierno municipal e Infonavit y ayer se inscribió la municipalización en la Dirección de Patrimonio municipal”.

Cancún llevará obras a emblemática colonia… 38 años después

Dijo que personal de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento de Benito Juárez les explicó que la municipalización de la colonia Donceles 28 se logró luego de que se establecieran qué áreas le corresponden al municipio, desde calles hasta áreas de donación.

“No se lograba concretar el asunto por falta de información, pero finalmente con el apoyo de los vecinos y las autoridades, se pudo tener la información completa y ya las calles de la colonia son áreas municipalizadas”.

Señaló que en este trabajo también intervino el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) para determinar las áreas donadas al ayuntamiento, pues se detectaron que había espacios que se pensaba que eran áreas donadas, pero no eran.

Sulub May señaló que ahora podrán poner en marcha varios proyectos con inversión pública, que no se habían podido llevar a cabo en la colonia Donceles 28, porque podían ser señaladas estas inversiones como desvío de recursos, al ser terrenos que no forman parte del patrimonio municipal.

“Ahora, se deberá invertir en las necesidades que nosotros tenemos, porque hemos perdido muchas donaciones, obras, pero no se había logrado porque no había certeza jurídica”.

Los proyectos que más urgen para la colonia es mejorar las áreas públicas, el alumbrado público, drenaje y los pozos de absorción, así como reformar calles y salidas hacia Puerto Juárez y la avenida Bonampak.