Cancún: Ofrecen más de mil vacantes a mujeres para mejorar la ocupación laboral

La ocupación laboral de las mujeres en Benito Juárez busca ser impulsada a su favor, motivo por el que ayer se realizó un evento público de contratación específica para las féminas.

En la zona del crucero se ofrecieron hasta mil 258 vacantes de 46 empresas del sector hotelero y de servicios, para integrar a más mujeres en las empresas, ya que la mayoría de la fuerza laboral está integrada por hombres.

Según la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe), en Cancún, a finales del segundo trimestre del 2023 habían 474 mil 854 trabajadores, aunque según la medición nacional, la población económicamente activa es alrededor del 40.69% mujeres.

El director de Desarrollo Económico, Enrique Morales Pardo, comentó que las empresas que más son buscadas por las mujeres son las de áreas en el ramo de los servicios, y puestos en hoteles.

Aunque, aclaró que la tasa de desempleo a nivel estatal está cerca del 2.4%.

Por su parte, Berenice Sosa Osorio, secretaria municipal de Desarrollo Social y Económico, declaró que la parte más solicitada es la hotelera con casi el 60% de todas las vinculaciones a empresas.

“Hemos tenido 14 mil personas, y estas personas que no se hayan quedado no es porque no tengamos trabajo, sino porque no está dentro de lo que ellos ganaban, no era lo que ellos querían ganar, no era lo que buscaban”, aclaró Sosa Osorio.