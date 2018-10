¡Cuida a tus niños! Aumentan los casos de paperas

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Solidaridad y Benito Juárez son los municipios de Quintana Roo con más contagios por paperas, debido a que de los 389 casos reportados en la entidad, estos concentran el 87.9% de los enfermos.

De acuerdo con estadísticas del Boletín Epidemiológico del estado, elaborado por la Subdirección de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios Estatales de Salud (Sesa), hasta la semana 38 de 2017 el total de casos fue 168, mientras que en 2018 suman 389, 131.5% más contagios.

La población de mayor incidencia está en el municipio de Solidaridad, que reportó 266 casos, seguido de Benito Juárez, con 76, y Felipe Carrillo Puerto, con 13 personas enfermas.

El aumento en el número de pacientes fue en el sector joven de la población, entre los 18 y 24 años de edad, porque no fueron vacunados contra este virus antes de los nueve años.

“El tema de tener un elevado número de casos obedece a muchos factores, uno de ellos es el de la cobertura de vacunación"

“El tema de tener un elevado número de casos obedece a muchos factores, uno de ellos es el de la cobertura de vacunación, es importante aquí la sensibilización a la población para que se aplique la vacuna SRP a los niños de primero de primaria o que tengan seis años”, explicó Alejandra Aguirre Crespo, titular de Sesa.

Homero León Pérez, titular de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, mencionó que en la Tercera Semana Nacional de Vacunación –que se realizará del 13 al 19 de octubre-, se aplicarán en la zona norte 14 mil 722 dosis de la Triple Viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

“Desafortunadamente, no contamos siempre con el apoyo de los padres, que no nos permiten vacunar a los niños. Me gustaría que las madres y los padres, así como hacen filas para llevar a vacunar a sus animalitos, así me gustaría que llevaran a sus hijos, pues son más importantes”, opinó el doctor.

En total, en la Tercera Semana Nacional de Vacunación se aplicarán 138 mil 626 dosis, entre las que se encuentran las vacunas contra la poliomielitis, la triple viral, hepatitis B, del Virus del Papiloma Humano, la pentavalente, rotavirus, neumococos, Sabin y tétanos.

Las dosis están disponibles en los centros de salud de la zona norte, y además habrá brigadas en escuelas y de casa en casa.