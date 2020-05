Cancún: personal médico representa 28% de los contagiados por Covid-19

El 28.4% (259) de los pacientes positivos a COVID-19 en Quintana Roo son trabajadores del sector salud, es decir son médicos, odontólogos, residentes, radiólogos y personal de enfermería, de los cuales tres han perdido la vida a causa de esta enfermedad.

José Antonio Daniel Beltrán, presidente del Colegio de Médicos, explicó que de acuerdo a la información que han expresado a través de las diferentes organizaciones que los agremian; todos se encontraban laborando al interior de un hospital, por lo que es muy probable que hayan adquirido el virus al interior de sus centros de trabajo.

Debido a esto, exhortaron que se realicen más pruebas de detección a pacientes sospechosos, así como entre el personal que labora en los nosocomios, además de dotarlos con los insumos de protección correspondientes.

“Hemos insistido desde un principio que todos los pacientes sospechosos se les debe realizar la prueba para ver si es COVID o no. En el IMSS le hace las pruebas a sus trabajadores, a la mayoría, pero Sesa y el Issste no las aplican a todos y eso nos deja con incertidumbre e indefensión”, dijo.

Daniel Beltrán señaló que en la misma situación se encuentran los pacientes, quienes al no estar 100% diagnosticados no toman o no son tratados con todas las medidas de prevención, y es cuando contagian a más personas, incluidos los trabajadores de la salud.

Los colegios y asociaciones han contabilizado más de 90 contagios: 45 médicos, 35 enfermeras, cuatro odontólogos, cinco residentes y cuatro radiólogos, quienes han expresado que son positivos a esta enfermedad, ya que no todos expresan su condición debido al miedo que tienen de una agresión o posible consecuencia laboral.

“No lo dicen por temor a una represalia por parte de la gente, aunque nosotros tomamos medidas extremas en el cuidado del aseo, del manejo de los objetos personales al llegar a casa, en el consultorio, andamos con cubrebocas, promovemos el lavado de manos y traemos gel o toallitas antibacteriales”, dijo.

El 26 de abril se registró la primera muerte de un médico a causa de COVID-19: el neurocirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) F.B.B quien no estaba asignado a ningún área de atención a esta enfermedad.

El segundo fue J.T.M. responsable de los Comités de calidad y seguridad del paciente (cocasep) en la Jurisdicción Sanitaria Número 2, institución a la que también pertenecía el doctor J.F.S.S. quien falleció el sábado 02 de mayo.