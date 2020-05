Cancún: Pide Quintana Roo paso aduanero de pruebas rápidas de Covid-19

El gobernador Carlos Joaquín González urgió al gobierno federal autorizar el paso aduanero de pruebas rápidas de Covid-19, que permitirá a estados como Quintana Roo fortalecer los protocolos sanitarios para la llegada de turistas.

“La reactivación turística requiere la aplicación constante y permanente de pruebas rápidas de #COVID_19. Urge que el @GobiernoMX autorice su paso aduanero. Los protocolos sanitarios serán esenciales para el viaje y llegada de turistas a nuestros destinos”, publicó ayer en sus redes sociales.

Para el gobierno del estado hacer más pruebas para detectar personas contagiadas será esencial no solo para el viaje y la llegada de los turistas, sino también evaluar la salud de quienes tienen contacto directo con esos visitantes.

“Las pruebas rápidas se deben aplicar para cerrar la brecha de incertidumbre de nuevos contagios y reaccionar oportunamente”, manifestó.

Apenas esta semana, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud federal, anunció que este fin de semana llegan al país 300 mil pruebas adicionales para la vigilancia epidemiológica, sin embargo, de acuerdo con la información se trata de las denominadas PCR y no de pruebas rápidas.

Al respecto, Miguel Alejandro Pino Murillo, titular de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Quintana Roo, explicó que actualmente en caso de que algún estado pretenda adquirir las pruebas rápidas, que son utilizadas en otros países, no pueden llegar porque en automático serán retenidas en las aduanas.

“El problema es que no hay licencias y certificados para esas pruebas en México, porque a pesar de que ya hay productos que están siendo revisados todavía no hay resultados del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que es el encargado de esa certificación y por lo tanto Cofepris no autoriza permisos de ningún tipo”, explicó.

En ese sentido, consideró justificada la petición de Quintana Roo porque se vuelve un tema de necesidad, ante el incremento en el número de casos y la escasez de reactivos a nivel mundial.

“Sería algo como un permiso especial para su introducción, no para comercialización sino para el uso exclusivo del sector salud. Porque ya viene la reactivación y con la llegada de visitantes es necesario poder realizar pruebas más rápidas”, señaló.

Cabe destacar que en Quintana Roo se encuentra uno de los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros ligados al flujo de turismo, por tener a Cancún y la Riviera Maya, los dos destinos de mayor demanda mundial.