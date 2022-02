Implican a tres policías más en la represión a feministas del 9N en Cancún

Tres elementos se integraron a la lista de 11 policías del mando único implicados en el ataque armado en contra de ciudadanos y medios de comunicación el pasado 9 de noviembre del 2020 en Cancún, el llamado 9N.

Las víctimas del 9N explicaron que la jueza adscrita a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia en Cancún, determinó prisión preventiva para estos elementos, quienes dieron positivo en la prueba de Harrison.

A raíz de los hechos de violencia en la explanada del ayuntamiento de Benito Juárez, se generó una carpeta de investigación contra 11 policías que no se han presentado a las audiencias de imputación, mientras que en octubre se abrió una segunda carpeta en contra de estos últimos tres elementos.

Por lo que en total hay 14 personas (entre ellos, mandos medios) señaladas por haber participado en la represión del 9N.

“Estos tres nuevos policías dieron positivo a la prueba, lo que comprueba que ellos habrían disparado (...) por la calidad de los delitos, que son considerados graves, como son lesiones agravadas que ponen en riesgo la vida, robo, abuso de autoridad, entre otras, la jueza ordenó entre las medidas cautelares, que no se acerquen a las víctimas y prisión preventiva oficiosa”.

Esto quiere decir que los presuntos responsables debían ingresar de manera voluntaria al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Benito Juárez, sin embargo, pese a la instrucción de la jueza, sólo uno de los tres se presentó.