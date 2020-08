Cancún: Prevén el despegue del turismo internacional en octubre

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que el turismo internacional va a despegar a partir de octubre, aunque será indispensable la aplicación de las pruebas rápidas a los viajeros.

Gloria Guevara, presidenta de la WTTC, por sus siglas en inglés, explicó que de no aplicar las pruebas rápidas a los viajeros, la pandemia no se podrá controlar afectando al turismo, por lo que los estados que reciben a personas de otros países deben tomar estas decisiones para incrementar la confianza. No solo se deben aplicar a quienes tengan síntomas, pues deben tomar en cuenta que 80% son asintomáticos.

“Mientras no tengamos lista la vacuna, el uso de la mascarilla y las pruebas ayudarán a identificar los casos y evitar que se sigan propagando los casos, y así minimizar el impacto del Covid-19 a la industria. Además de incluir el rastreo de contacto”, agregó.

Desde el WTTC hemos analizado 90 situaciones en los últimos 20 años, para identificar lo que sucedió y las experiencias que tomaron para levantarse. Del total 13% fueron relacionadas a brotes como lo que ahora está sucediendo. En el caso de Sars y Ébola no tuvieron que esperar una vacuna para viajar, pese a que son más mortales, ya que pudieron aislar a los enfermos.

Para la apertura de los mercados internacionales, es necesario la comunicación entre países y que sea coordinada, algo que no está sucediendo. Establecerán corredores como ya existe entre algunos mercados, una alineación médica, turística y política.

“Lo que empezaremos a ver en los siguientes meses será la solicitud de pruebas, ya sea antes de despegar o a la llegada, que ayude a aislar a los enfermos y antes de que exista la vacuna continuará el uso de mascarillas y caretas”, mencionó.

En lo que va del año, desde el aeropuerto de Cancún fueron 4.4 millones de pasajeros en vuelos internacionales los que transportaron, la mayoría en vuelos desde Estados Unidos, una vez iniciada la pandemia, sin embargo, entre lo que resta del mes y finales de septiembre, prevén que lleguen vuelos desde Europa y Panamá.