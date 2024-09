Cancún: preven incremento de personal en Secretaria de Desarrollo Social municipal

La Secretaría de Desarrollo Social y Económico del municipio de Benito Juárez prevé un incremento en el número de su personal en los próximos días.

Berenice Sosa Osorio, titular de la dependencia, comentó que esto se debe a la creación de la Dirección de la Diversidad Sexual.

Indicó que los coordinadores que se integrarán a la dirección no han trabajado en la administración pública, por lo que serán sensibilizados para trabajar en los planes de trabajo de la directora, que es Nohamy Hermida Nieves.

Acerca del cambio de nombre de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico a Secretaría del Bienestar municipal, que fue propuesto en sesión de Cabildo y que actualmente es analizada en comisiones unidas, la funcionaria aseguró que no habrá despido de personal en caso de darse dicho cambio.

"No va a haber recorte de personal. Les he pedido que estén tranquilos, porque han sido unas de sus preguntas, pero solo cambiamos de nombre (...) Les he dicho que no tengan temor, que la presidenta y este Cabildo están fortaleciendo esta secretaría".