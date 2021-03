México: Alex de la Madrid celebra estreno y un año más de vida

Cancún.- El actor Alex de la Madrid celebró su cumpleaños número 44 con el estreno de la serie La Templanza, la cual se transmite ya en Amazon Prime y que representó una gran experiencia y aventura para el actor, quien contó en exclusiva para Novedades Quintana Roo lo afortunado que fue al haber conocido increíbles sitios de Europa durante el rodaje.

“Es de buena suerte trabajar en el cumpleaños dicen, para mí es muy afortunado en estos tiempos celebrar la vida haciendo lo que más me gusta, cada vez los años te dejan cosas bonitas, yo estoy muy contento del trabajo que he estado haciendo, de regalo tengo el estreno de La Templanza, una serie que estuvimos esperando por bastante tiempo, estuvo parada la post durante un año por todo esto que está pasando, y por fin ve la luz en Amazon Prime”, compartió De la Madrid, quien por primera vez verá su trabajo en televisión.

“Yo la veré junto con ustedes porque no la he visto, trabajé con un equipazo que seguro hizo magia y quedó algo muy bonito. Hicimos la serie de julio de 2019 a diciembre, ahí empezó la pandemia y se paró la post producción. Todo empezó con un casting, vinieron a probar gente como un mes, luego me llamaron que me había quedado con este personaje que es Elías Andrade, un personaje clave en la historia, el mejor amigo del protagonista que es Rafael Novoa (Mauro Larrea)”.

La Templanza es una mega producción que muestra paisajes maravillosos de diferentes partes del mundo, pasando por Veracruz, Cuba, España, lugares que resultaron de ensueño para el actor, que tuvo la fortuna de visitarlos.

Vivió una experiencia inolvidable en las grabaciones

“Fue un sueño cumplido el hacer una serie de época con este elenco multirracial, con directores que admiraba desde antes, me gusta mucho la narrativa de María Dueñas, a pesar de ser el siglo XIX los personajes tienen emociones muy actuales, es un historia apasionante. Soy un suertudo porque me tocó viajar a Tenerife, a Jerez de la Frontera, a Toledo, Cadiz, locaciones que eran como un cuento, veías el castillo, los palacios, vestuarios que en verdad eran de la época que han guardado y cuidado para utilizarlos, tienen el peso y el arte de aquella época, los muebles, la luz de las velas, de verdad una experiencia padrísima”, recordó el actor, quien agradeció el intercambio cultural y las aportaciones que realizó a este proyecto.

Actualmente podemos ver a Alejandro de la Madrid en la telenovela “Te acuerdas de mi”, un proyecto que dijo lo hizo muy feliz, lo vemos en “Claramente” en Clarovideo y próximamente en una película de la que pronto dará más detalles.