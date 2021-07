Al aire en Las Estrellas con la segunda temporada de El Dragón y ahora triunfando como cantante, Alejandro Durán se dice bendecido y agradecido con la vida por los momentos que vive actualmente y con el público por el cariño que a le ha dado a su música, así lo compartió en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Ha sido un año muy difícil, muy distinto a lo que estábamos acostumbrados pero la verdad es que toca siempre buscar lo positivo, la enseñanza que nos dejan estas circunstancias, a mí me tocó este freno de mano justo en uno de los mejores momentos de mi vida, estábamos a punto de estrenar El Dragón, tenía un proyecto en España y otro en México, pero llegó la pandemia y pum! Se cayó todo…fue duro, aunque después pensé que la vida me estaba regalando un descanso, además de que la gente al estar en su casa vio a detalle El Dragón” , comparte Alex, quien tenía más de tres años de trabajar sin parar y tuvo la oportunidad de revalorar sus prioridades.

“Por estar trabajando me perdí muchas cosas de mi hija, cuando empezó la pandemia llegué a casa y vi a mi hija de seis años, dije, en qué momento me he perdido tanto, de ella, de mi esposa, de estar en mi casa, algo que estaba cambiando por trabajo y por esta carrera, ahora estoy contento porque se empiezan a reactivar muchas cosas, hubo bajas, enfermos en casa, a mi mamá le dio covid, lo palpé de cerca, gracias a Dios ya estamos brincando la situación, nos estamos vacunando y tratamos de reactivar las cosas sin estar como antes, pues si volvemos a lo de antes es que no aprendimos”, reflexiona Alex, quien agradece día a día el levantarse, poder ver, escuchar, caminar y poder hacer lo que ama.

Actualmente podemos ver al actor como Ishiro en la segunda temporada de El Dragón, que se transmite por Las Estrellas, estrenó en Univisión, en Netflix, fue tendencia en más de siete países y se convirtió en todo un fenómeno en el cual, el nombre de Alex Durán sonaba cada vez más fuerte, todo un parteaguas en su carrera.

"Me da tanta alegría hablar del Dragón porque no esperaba este resultado, he hecho proyectos importantes con personajes muy interesantes, pero este fue todo un fenómeno, estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida tanto profesionales como humanas, ahora valoro mucho las cosas que tengo como los fans que siguen mi trabajo, llevo más de 15 años actuando y muchas personas me han conocido por El Dragón, así que me toca abrazar este proyecto y agradecerlo".

Todo un éxito su debut como cantante

A pesar de tener una carrera de más de una década en el mundo de la actuación, Alex Durán siempre ha tenido contenido ese amor por la música, que ahora durante la pandemia decidió dar rienda suelta a su creatividad y lanzarse con todo como solista, decisión que sus seguidores han aplaudido.