Cancún.- La bella Ana Belena se dice felizmente acogida en su nueva casa Televisa como protagonista de la exitosa telenovela Diseñando tu amor, al lado de Osvaldo de León. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la protagonista de la historia comparte los detalles de esta nueva aventura.

“Estamos todos muy contentos con este proyecto, creo que tiene que ver desde la cabeza que es Pedro Ortiz de Pinedo, tiene un gran equipo, eligió una gran historia, todos estamos felices de la vida con nuestros personajes, yo interpreto a Elena Vargas, una diseñadora que estoy segura que muchas mujeres se sentirán identificadas porque es una mujer valiente que lucha por sus sueños, nadie le ha regalado nada, todo lo que tiene le ha costado mucho trabajo y por supuesto que en esta historia está el amor y a Elena le llega de manera inesperada”, detalló Ana Belena, quien por primera vez trabaja en la gran Fábrica de Sueños.

“He tenido la fortuna de trabajar en otras empresas, siento que trabajar en Televisa está haciendo mi carrera mucho más sólida haciendo telenovelas, ya que son los pioneros y los líderes de las telenovelas mexicanas, en español, me siento muy afortunada de trabajar aquí, para mí es un sueño hecho realidad estar con este proyecto en Televisa”, compartió Ana.

Anteriormente Ana Belena hizo casting para otra telenovela con Pedro Ortiz de Pinedo, pero no se concretó su participación; sin embargo, cuatro meses después, justo un día después de que la actriz se convirtiera en madre, el productor la llamó para darle la noticia que sería la protagonista de Diseñando tu amor.

“Literalmente mi hijo trajo torta bajo el brazo con este proyecto, por algo en ese momento no se cerró el proyecto anterior, así son las cosas de la vida, ahora me siento en el momento más pleno de mi carrera y de mi vida personal, empecé a grabar cuando Tiago tenía cinco meses, ha sido duro pero muy satisfactorio a la vez. Una de las cosas que le agradezco a Pedro es que es padre de familia y apoya 100% a la familia, es muy empático y me permite que mi bebé fuera conmigo a los llamados, que lo siguiera amamantando y que estuviera conmigo, lo veo, como con él, mi camerino está lleno de juguetes. También tengo un esposo que es un tipazo, me apoya al cien en mi carrera, con mi hijo, él lo baña todos los días, lo acuesta, se hace cargo cuando sigo trabajando, eso me da mucha tranquilidad”, destacó feliz Ana.

Encantada de aprender de los grandes

Norma Herrera, Sergio Goyri, María Sorté y Osvaldo de León, entre otros son los actores con los que Ana Belena comparte su día a día y se dice contenta de aprender de los grandes actores que admiraba desde pequeña.

“Platicar y escuchar a los grandes actores como Sergio Goyri, a quien admiraba desde chiquita me hace aprender muchísimo, estoy contenta porque además es una historia bella, rosa que reúne a la familia, les recomiendo que no se la pierdan, además se transmite en México y en Estados Unidos”, puntualizó.

Ana Belena alterna su faceta de actriz con la de empresaria con un Nail Bar que abrió hace poco, su papel de madre y además comparte interesantes temas en un divertido podcast.