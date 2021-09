Tras el anuncio del lanzamiento del nuevo sencillo de Andrea, la principal cantante de pop de Macedonia titulado "Choose My Way", las redes y la crítica se incendiaron gracias a esta poderosa canción que se aparta de sus temas típicos de amor y desamor, esta vez con una balada electropop más oscura y áspera, llena de angustia adolescente.

Sus lanzamientos de primavera y verano, "Talk to Me" y "Betting on You", fueron diseñados para encender la pista de baile, logrando una exitosa difusión en las 40 principales estaciones de radio de los Balcanes.

A menos de un año, después de irrumpir en la escena con su lanzamiento debut "I Know", la cantante y compositora multiinstrumentista ha logrado una serie de éxitos sin precedentes en su país de origen desde la muerte prematura de la leyenda Toše Proeski en 2007. Con más de 11 millones de views en Tik-Tok y YouTube, y más de 750 mil en otras plataformas, Andrea está planteando silenciosamente su reclamo como la Dua Lipa de Macedonia.

La artista pop dice que el objetivo de "Choose My Way" es canalizar las emociones crudas que impulsan a los adultos jóvenes cuando chocan contra los deseos de los padres y trazan su propio camino a seguir en un mundo moderno. La canción señala una sofisticación lírica más profunda para la nueva artista y destaca su alma y las influencias de R&B.

¿Quién es Andrea?

Nacida el 14 de febrero de 2000, el amor de Andrea por la música comenzó a los 5 años, cuando sus padres se mudaron a Harlem para un programa de un año. Sus primeros recuerdos son el gospel, el soul y el R&B que llenaron su cabeza y la transformaron en una amante de la música de toda la vida. Hija de padre profesor de derecho y madre médica, era esperado que siguiera los pasos profesionales de sus padres, algo que no sucedió y ahora se coloca como "la artista independiente líder de Macedonia".