Andy Zuno recibe el verano con “Algo de Mi”

Después de lanzar “Mátame” en el invierno, “Lo que hicimos Ayer” en la primavera, Andy Zuno lanza su nuevo sencillo “Algo de mi”, para darle la bienvenida al verano.

“Algo de Mi” es el título de su nuevo sencillo. De la autoría de Riba y Campos, bajo la producción de Fernanda Elío, Riccardo Robledo y Aarón Flores, un tema pegajoso, fresco, autentico y contagioso.

“Es una rola que cada que la escucho me entusiasma, son de esas rolas que puedo escuchar una y otra vez” comentó Zuno al referirse a este nuevo sencillo que cuenta con un arreglo que coquetea un poco con el Neodisco, con los sintetizadores ochenteros, pop rock y por supuesto con el electro pop, dando como resultado un refrescante respiro al pop en español.

“Algo de Mi es precisamente eso, algo de mí, de la música que me gusta, del pop que me mueve, las letras que me gusta cantar, las influencias que me gusta escuchar. Hay mucho de mí en estas canciones, son los sonidos que busco para estas versiones, la intención e intensidad que hablan de mí y espero que mucha gente conecte con ello”.

Va por el álbum este 2021

Este tema es el tercer sencillo que Andy lanza en lo que va del año, y pretende continuar con esta dinámica para completar lo que será un álbum que incluya todos estos temas que han recorrido las plataformas musicales desde el pasado 2020.