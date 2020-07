Talento cancunense del tocho bandera emigrará a Querétaro

Cancún.- Glory Angelina Ortega Martínez está lista para emprender una nueva aventura en su carrera deportiva. Mientras llega el momento de partir a Querétaro para continuar con su formación académica y deportiva en la Universidad Anáhuac, disfruta de la compañía de su familia.

"Cada vez se acerca más el momento de dejar mi Caribe, obviamente por lo que está pasando es una situación muy difícil, incluso, de no ser así, ya estaría por allá.

“No está muy bien definida la fecha. No lo veo como una despedida de mis amigos y familia, pues si bien 'pega' tantito y duele, y de repente me pongo triste, también sé que me hará feliz. Es algo que siempre he querido", detalla a Novedades Quintana Roo.

Actualmente, Angelina está convertida en una de las mejores jugadoras de tocho bandera en Quintana Roo y el país.

Antes de la contingencia sanitaria, fue distinguida como la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la Liga Mexicana de Tocho con el equipo Team Cap, en la capital del país. En parte, eso le significó obtener una beca en la Universidad Anáhuac de Querétaro, justamente a raíz de su participación en los torneos nacionales de Flag Football.

"Mi familia está muy feliz por este hecho. Ellos quieren que me vaya, pues es algo que los enorgullece y me hará crecer. Mis amigos, igual, están muy orgullosos de mí. Me dicen que me lo merezco, que debo aceptar el reto para crecer como jugadora y persona", sentencia la entrevistada de 18 años de edad, quien cursará la carrera de ingeniería biomédica.