Amigos de Manzanero lo recuerdan con emotiva canción

Cancún.- A tres meses de la pérdida del ídolo mexicano Armando Manzanero, sus grandes amigos lo recuerdan con una canción escrita por Rodrigo de la Cadena, la cual grabaron a distancia y hoy se encuentra ya en todas las plataformas para poder ser disfrutada.

En rueda de prensa, algunos de los artistas participantes en el primer homenaje sonoro al maestro Manzanero, compartieron su sentir acerca de este emotivo tema.

“Ya se cumplieron tres meses de la partida del maestro Armando Manzanero, embajador del romanticismo, un hombre que nos dejó un legado y una enseñanza y la única manera en que podemos retribuir un poquito es recordándole a través de su obra y de un homenaje sonora como esta primera grabación que es “Me puse a pensar”, refirió Rodrigo de la Cadena, quien escribió la letra y compuso la melodía haciendo referencia al estilo y la técnica del compositor yucateco.

Al proyecto se sumaron algunas de las personas más allegadas al maestro Manzanero, así como su hijo Juan Pablo Manzanero, el único que continuó con el legado musical del yucateco.

“Quiero agradecer a Rodrigo de la Cadena por haber compuesto esta canción tan bella y por haberme invitado a colaborar al lado de grandes y talentosos artistas en este homenaje a nuestro querido y siempre recordado Armando Manzanero, un amigo que se quedó con nosotros para siempre a través de sus maravillosas obras musicales, de su ejemplo como artista y como persona. Me puse a pensar está hecha con mucho amor para un grande”, compartió Tania Libertad al respecto de tal bello tema.

“Me puse a pensar, que no era el momento, que no habría de acabar el concierto y la ausencia no estaba en tu tiempo… que las ganas de amar y forjar alegrías se tornaban en alas, luces de fantasía, que a la luna no habrías de viajar… marinero te hacías a la mar, Manzanero te hiciste a la mar…me puse a pensar que no volverás más, que tu tiempo y mi tiempo no podían terminar, ahora ilumina en tu cita puntual, las vidas que tocaste, los ensueños de amor que forjaste, habremos de honrar con pasión al final, serás ave que cante, o quizás esta lluvia en la tarde, un suspiro que nace y en la noche se vuelve canción…me puse a pensar que tu música es eternidad”, son algunas de las estrofas de esta bella canción que en el coro menciona las grandes canciones que el maestro meridano hizo éxitos.