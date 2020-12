México: Axel Alcántara va por una década de éxitos con grandes proyectos

El actor Axel Alcántara aprovechó la pandemia para dedicarse al cien a su proyecto personal que es su propia casa productora y trabaja duro para cumplir uno de sus sueños que es hacer cine.

“A pesar de que es una situación difícil no me puedo quejar, mis ingresos principales se frenaron porque se detuvieron las producciones, pero por otro lado estuve muy creativo, trabajando en mi productora que se llama A3 Films, hice videos musicales, comerciales para algunas marcas, hice un par de cortometrajes, así que le eché ganas a levantar mi casa productora y mantenerme sano emocionalmente porque la situación no está para menos”, realtó Axel, quien a punto de cumplir 10 años de trayectoria artística, tiene en la mente hacer cine.

“Me siento muy bien, siempre tengo esa idea de que pude haber empezado unos años antes la carrera pero a fin de cuentas no cambio nada de cómo se han dado las cosas en mi vida y hasta dónde he llegado, lo que sí es que me urge hacer cine, ya sea frente, detrás de la cámara, fotografiando, actuando o dirigiendo, por eso le estoy echando muchas ganas a mi proyecto para que se levante con mucho contenido audiovisual, mi meta es perseguir el cine con la mira de brincar fronteras y poner el nombre de México en alto, con la nueva legislación de los Oscar se abre una puerta de oportunidades para los latinos que quiero aprovechar y a la que le tengo mucha mira”.

Su hambre de crecer y seguir aprendiendo es lo que ha mantenido a Axel en exitosas producciones y con la intención de hacer crecer su propia empresa y pronto poder vivir en este paraíso.

“Amo Cancún, amo la Riviera Maya, me encanta, me urge ir para allá, solo espero que se pueda viajar para disfrutar un poco por allá, lo que sí es que tengo la idea en un futuro de llegar a la etapa de solo contestar el teléfono, mandar el self tape para los castings y poder vivir en Cancún, trabajé allá, he estado en conferencias con Odín Dupeyrón, en la obra de Lucas, en el hotel Oasis, di funciones en Rock of Ages, en el teatro de Cancún y me encantaría vivir ahí”, detalló Axel, quien trabaja duro para cumplir su sueño.

Tuvo un inicio difícil

“Cuando llegué a la ciudad no tenía un peso en la bolsa, por fortuna la carrera me ha dado la oportunidad de ir creciendo mi proyecto personal, he tenido la fortuna de estar en grandes proyectos fuertes, la verdad las cosas se me han ido acomodando muy bien. La carrera de actuación es una carrera de vida, de exploración interna de toda la vida y que nunca acaba, ciertos personajes como David en Lucas, Ernesto en Hoy voy a cambiar me han dejado muchos aprendizajes, me han hecho desarrollar talentos sicológicos que me ayudan a la vida, me siento muy agradecido con la vida porque además de ganar dinero y trabajar he logrado muchos aprendizajes en estos 10 años de carrera, soy un mejor ser humano gracias a todo ello”.