Caloncho considera histórica y alucinante su presentación en el Tecate Pa’l Norte

Cancún.- El compositor, cantante y productor musical Caloncho, se suma al cartel de la tan esperada edición virtual del Festival Tecate Pa’l Norte Virtual, el cual se llevará a cabo en streaming el próximo 17 de abril desde el Parque Fundidora de Monterrey y en el que participarán más de 18 artistas en tres escenarios virtuales que conectarán a más de 15 países del mundo, al respecto Caloncho se dijo emocionado y sorprendido por la experiencia vivida durante su participación.

“Me siento afortunado de haber sido elegido para este line up en este momento histórico porque estamos en una situación muy particular como especie y como industria musical, estoy contento, me gustó muchísimo la experiencia y es algo que no podría asociar con una experiencia previa”, refirió Caloncho y se dijo sorprendido por la inmensidad de la pantalla verde en la que le tocó grabar su presentación, tanto que no sabía que era realidad y qué parte de la programación.

A pesar de que este evento será visto por millones en el mundo, Caloncho compartió que extraña a sus fans para quienes preparó un repertorio especial para este festival.

“Por claras razones, extraño muchísimo las reacciones del público, la interacción real, el feed back hermoso y reciproco que sucede cuando la música se experimenta… para esta presentación hice una versión muy chida de mi canción favorita que es Sen Sei, además para el Pa’l Norte nos dimos el lujo de poner canciones nuevas, como es digital se presta para otro tipo de arreglos pensando en los equipos que tendrán como un celular, una computadora, con audífonos, no sé, es otro tipo de emociones y de sensación para el oído, así que incluí unas canciones que tal vez no vuelva a tocar en otro show”, dijo el artista y confirmó que esta pandemia le ayudó a asumirse más como compositor que como cantante.

“Esta pandemia nos vino a cambiar a todos, a preguntarnos mil cosas, en esta incertidumbre me llegué a cuestionar acerca de mi vocación, tuve crisis de identidad de qué realmente soy y me ayudó mucho a asumirme más como compositor”.

Caloncho actualmente se encuentra preparando nuevas colaboraciones, tiene en puerta la grabación del segundo disco de Vacación y en un par de meses estará lanzando un disco con las canciones que realizó el año pasado, además prepara un interesante proyecto al lado del cantautor culichi Kurt.