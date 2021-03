México: Carlos Macías va con todo este 2021

Cancún.- El gran Carlos Macías de 45 años irá a España y Miami para promover su música, mientras que en México lanza tema con Cristian Castro, planea un dueto con Mijares y aterriza con un inolvidable show presencial en la terraza de Casa Regia Toreo en la Ciudad de México, estos son algunos de los planes en la agenda del talentoso compositor chiapaneco.

Con más de 100 mil suscriptores en YouTube y 120 millones de visualizaciones, el gran cantautor Carlos Macías disfruta al máximo el ver su talento reflejado en éxito, justo en el momento que él quería: “Me encanta que me haya tocado ahora que tengo 45 años porque estoy una etapa de absoluta madurez” , dice el artista mexicano, cuyo prestigio le ha valido el reconocimiento de colegas como Armando Manzanero y Martín Urieta.

Fue Urieta, quien ha repetido en distintas ocasiones que en la música, como en el futbol, hay compositores de tercera, de segunda y de primera división y a Carlos, lo considera de primera, porque además mete goles, dice.

Con esa analogía, Macías meterá tremendo golazo este próximo 15 de abril, ya que dará un concierto en el lugar que lleva su nombre: la Terraza Carlos Macias, ubicada dentro de Casa Regia Toreo, restaurante, bar y salón de bohemia que está por cumplir 14 años en la Ciudad de México.

“Por fin se me hizo concretar esta idea que llevaba un tiempo; es algo que nunca me había pasado en la vida y me da un gusto enorme porque en este lugar he descubierto amistad y gentileza de parte de los dueños, pero también me ha traído muchas bendiciones porque he conocido gente maravillosa como Martín Urieta y Daniel Riolobos” , dice Carlos Macías.

Sus 45 años no solo le trajeron una terraza con su nombre, también un disco de mariachi que está en proceso de grabación, un tema de telenovela para “Fuego Ardiente” (producción de Carlos Moreno), una gira de 30 conciertos (incluyendo el del 15 de abril), un viaje de promoción a España, y finalmente un tour de presentaciones televisivas en Miami, en el mes de mayo.

“Son tres meses muy buenos, voy a hacer el programa 'Despierta América', estoy sonando en la radio por primera vez en mi carrera a través de la Expo Compositores, creo que todo se está acomodando” , dice Carlos para quien no deja de ser una sorpresa esta popularidad, porque hasta ahora no había contado con el apoyo de los medios masivos como el radio y la televisión.

Durante la cuarentena del 2020, Macías intentó no detenerse y produjo “Quédate en casa” y “Nos quisimos”, además de conciertos a distancia como el que grabó desde el Teatro Coyoacán. Acaba de grabar un tema con Cristian Castro, Julión Álvarez le pidió tres canciones, tiene planes de trabajar con Mijares y el próximo 8 de mayo presentará disco en Los Ángeles, un excelente 2021 para el orgullo chiapaneco.