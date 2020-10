México: Carlos Marín, barítono de Il Divo estrena su primer disco como solista

Cancún.-Carlos Marin, mejor conocido como el cantante barítono del cuarteto vocal internacional multiplatino IL DIVO, estrena digitalmente y a nivel mundial su nuevo álbum de estudio titulado Portrait, el cual es el lanzamiento del cantante como solista bajo el sello de Universal Music.

Este álbum estaba planeado para estrenarse en abril 2020; sin embargo, la propagación global de Covid-19 detuvo su salida, ahora en medio de un panorama difícil sale a la luz Portrait de Carlos Marín.

Con el lanzamiento de Portrait presenta su nuevo sencillo "I Don't Want To Miss A Thing", segundo extracto digital del álbum, el cual es una interpretación épica y dramática de la poderosa balada de la legendaria banda Aerosmith, en la que destaca al máximo su expresiva y hermosa voz.

Para celebrar el lanzamiento del sencillo, Marin llevará a cabo un chat en vivo en su cuenta oficial de Instagram este sábado 22 de agosto a las 5:00 de la tarde, donde también compartirá información sobre sus próximos sencillos y su nuevo álbum, así como sus planes para el futuro cercano.

Nacido en Alemania de padres españoles, Carlos Marín inició su carrera musical desde muy pequeño y grabó su primer disco a la edad de ocho años. Se mudó a Holanda con su familia poco después, donde lanzó su segundo álbum antes de mudarse a Madrid, España, cuando tenía doce años. El cantante desarrolló posteriormente su carrera en el teatro musical y la ópera, lo que le valió una gran reputación a lo largo de los años. En diciembre de 2003, se unió al grupo cosmopolita de crossover pop/clásico Il Divo, que rápidamente se convertiría en un fenómeno global.

Carlos se convirtió en el primer miembro del grupo en lanzar una carrera como solista, siendo Portrait su primer álbum de estudio bajo su propio nombre desde la formación de Il Divo..

"Para mí, es como volver a mis raíces, son las canciones que me han hecho lo que soy ahora", dijo Marín acerca del álbum en el que emprende un viaje para encontrar sus raíces musicales y las celebra interpretándolas con su propio estilo único.

El álbum incluye versiones impresionantes de clásicos como "I Don't Want To Miss A Thing”, tema principal de la película de 1998 "Armageddon", "Simply The Best", una canción de éxito grabada por primera vez por la estrella galesa Bonnie Tyler, el éxito mundial de dance-pop de los 80 "Never Gonna Give You Up", cantada por un joven Rick Astley, la obra maestra de la balada pop "Careless Whisper" de Wham! con George Michael, la joya atemporal del pop de Frankie Valli, "Can't Take My Eyes Off You", "Can't Stop The Feeling", un sencillo número uno en Estados Unidos de Justin Timberlake, entre muchos otros grandes temas.