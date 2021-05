Cancún.- Este 5 de mayo llega las salas de cine en México “El Exorcismo de Carmen Farías” una cinta de horror dirigida por Rodrigo Fiallega, y protagonizada por Camila Sodi, Juan Pablo Castañeda, María del Carmen Farías y Juan Carlos Colombo, quien en exclusiva para Novedades Quintana Roo, reveló lo que más terror le dio durante el rodaje fue grabar a temperaturas muy bajas y en la madrugada.

Dando vida a un cura, Colombo se dio a la tarea de investigar acerca de exorcismos para apegarse lo más posible a la realidad de esta producción.

“Me puse a estudiar mucho, sobre todo lo que se dice en un exorcismo, ya que son palabras exactas que se dicen para que el exorcismo funcione y es por eso que para todos lados ando con mi librito”, refirió el actor, quien asegura que durante el rodaje lo más difícil no fue el terror que se vivía en cada escena sino el frío tremendo que sentían.

“Nunca me pasó algo paranormal, lo que más trabajo me costó durante la filmación es que Camilo y yo estábamos muertos de frío a las 3 de la madrugada con temperaturas bajo cero. Con Camila me llevo muy bien, nos queremos mucho desde hace muchos años y eso es algo que ayuda mucho porque hacer películas de terror con efectos especiales es muy cansado para los actores, para los realizadores no porque ellos se divierten con sus juguetitos mientras que nosotros tenemos que estar esperando a que se logren, afortunadamente se logró una complicidad muy buena con el resto de los actores”, expresó.

El exorcismo de Carmen Farías narra la historia de Carmen Farías, una periodista cuyo destino tomó un rumbo inesperado al heredar la casa de su abuela, un lugar que fue testigo de varias posesiones demoniacas, cosa que para Colombo no es algo que le quite el sueño, ya que no cree del todo en sucesos paranormales.

“Son experiencias que a lo mejor todos hemos tenido, de algo que nos pasa y que va más allá de la ciencia, algo que no podemos controlar, yo no soy creyente pero sí creo que pasan cosas paranormales, alguna vez me pasó en una casa donde se oían ruidos y demás pero uno termina por no buscar la explicación. Recomiendo que vean esta película, van pasando cosas inexplicables y es poco predecible, seguro la van a disfrutar mucho”, puntualizó Colombo.

Datos curiosos