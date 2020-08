Al maestro, con cariño. 'Chaco' recibe emotiva visita de su hijo

Cancún.- Padre e hijo juntos en Cancún. Sin duda, una agradable sorpresa para Christian “Chaco” Giménez, técnico de Cancún FC, la presencia de su vástago, Santiago, en el estadio Andrés Quintana Roo.

“Chaco” no se lo espera. Fiel a su costumbre, dirige con gran pasión a sus jugadores, cuando de repente aparece la espigada figura de su retoño de 19 años de edad. En ese momento, ignora que esté ahí, en el inmueble, hasta que instantes después, se percata de su presencia.

'Santi', muy relajado, luce playera blanca, bermuda de mezclilla y tenis blancos, un 'look' moderno. Mejor todavía, su calidad humana le reditúa un sinfín de fans, pues además de sus aptitudes para el fútbol, es muy asediado por las chicas. Esboza una gran sonrisa cuando se refiere a su progenitor.

"Le caí de sorpresa, no se lo esperaba. Cuando me vio, no sabía qué hacer. Somos muy unidos, siempre lo estaré apoyando y él también a mí", admite 'Chaco' Jr.

Y advierte: "Ni siquiera lo veo como 'Chaco', pero sí como Christian, como mi padre. Obviamente es un referente, quiero seguir sus pasos, desde luego, escribir mi propia historia. Es un gran ejemplo, así lo demostró durante su carrera", considera.

Más que presión, por lo que significa el nombre de un ídolo como el de su papá, reconoce que “me motiva por el amor y cariño que le tengo a Cruz Azul. Quiero ser alguien en esta gran institución. Voy a darlo todo para lograrlo".

Aunque es pronto para imaginar esa posibilidad, a Santiago le encantaría en el largo plazo ser dirigido por 'Chaco'. "Es muy pronto decirlo, pero sí me encantaría, no sé si habría muchas críticas alrededor, pero bueno, eso es lo de menos. Claro, me gustaría (insiste) que me dirija, pero en el largo plazo", estima.