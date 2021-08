Claudia Leitte envía poderoso mensaje con su nuevo tema Samba lento

Después de haber colaborado con Pitbull, Daddy Yankee, Jennifer Lopez y Ricky Martín, la popstar brasileña acaba de lanzar su nuevo sencillo con Joey Montana.

El tema “Samba Lento” habla de las ganas de vivir, independientemente de las dificultades pasadas, el videoclip busca transmitir mensajes de autoconocimiento, autoaceptación y empoderamiento de las mujeres.

Éxito en la televisión como Coach de The Voice Brasil, The Voice Kids y The Voice +, la artista suma más de 50 millones de seguidores que la acompañan a lo largo de sus casi 20 años de carrera.

La cantante se ha presentado en grandes eventos mundiales como la Copa del Mundo en Brasil, junto a Jeniffer López y Pitbull, y el Miss Universo, que se transmitió en 190 países y millones de espectadores de todo el mundo.

Su disco 'As Máscaras' dio a la cantante su primera nominación al Latín Grammy en la categoría 'Mejor Álbum Pop Contemporáneo'. Claudia Leitte atrae multitudes a donde quiera que va, en su debut en el Carnaval de São Paulo, la artista reunió a 2 millones de personas para disfrutar de la fiesta en las calles de la ciudad y con la grabación de su DVD “Claudia Leitte Ao Vivo em Copacabana”, evento realizado en la famosa playa de Río de Janeiro, que reunió más de un millón de personas. El álbum ganó certificado oro y triple platino.