El simpático y talentoso Coque Muñiz será parte de la cuarta temporada de la teleserie “Esta historia me suena”, donde dará vida a dos personajes Sergio, El Bailador y un cura muy agradable. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Coque comparte lo divertido y agradecido que está con la producción por la invitación y lo lindo que ha sido salir de su zona de confort para interpretar a un don un poquito ojo alegre en el capítulo que se estrena este próximo jueves 29 de julio.

“Es una oportunidad para mi muy importante porque no soy actor y me dan este capítulo, me hacen el favor de invitarme, con este gran elenco es un compromiso, es una historia a pesar de ser muy dura, es muy divertida, pues el personaje principal está en la rayita de parecer simpático, se va haciendo trágica su vida porque hizo cosas que no debía haber hecho. Hago dos personajes, uno es un padre y su gemelo que es Sergio El bailador”, compartió Coque, quien asegura ha sido todo un reto salir de su zona de confort y regresar a la actuación, luego de varios años de no hacerlo.

“Es más fácil pasar de actor de carácter a la comedia que de la comedia pasar a un personaje serio, la gente espera que diga una burrada y esa línea es bien chiquita, es por eso que agradezco que tuve un equipo de producción sorprendente, son más de 120 personas de producción que trabajan al estilo de cine, son varios días de grabación para un solo capítulo, es espectacular ver el despliegue de equipo y es lo que me daba un poco de miedo, pero yo me divertí y sé que el público se va a reír mucho, pues detrás de cámaras hubo un sinfín de carcajadas que se verán reflejadas en pantalla”.

Después de una extensa trayectoria como cantante, Coque Muñiz ha incursionado en el cine haciendo comedia, recientemente de la mano de Netflix y asegura no deja de aprender de las nuevas fórmulas.

“Trato de aprender un poco, pero cada chango a su mecate, hay que ser respetuoso de las carreras, distinguir las oportunidades pero nunca compararme con los compañeros actores, doy gracias a Dios que me permite hacer locuras, todo lo que para otra gente podría ser monótono para mi es algo nuevo, brincar de un género a otro es diferente y divertido”, expresó Coque contento y orgulloso de su personaje como Sergio El Bailador, el cual estará al aire el próximo jueves 29 de julio a las 6:30 de la tardes a través de Las Estrellas.

Dando rienda suelta a sus “locuras”, Coque continúa con sus conciertos en streaming, esperando pronto volver a los espectáculos presenciales, pues dice, extraña los aplausos, mientras tanto el próximo concierto que dará en línea será en homenaje a su padre don Marco Antonio Muñiz, el próximo 14 de agosto a través de e-ticket live, donde lo acompañará el maravilloso trío de Los Panchos.