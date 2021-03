Cancún.-Con agradecimiento y entrega total, Lupita D’Alessio se paró en el escenario de la Arena Ciudad de México para llenarlo de energía por poco más de dos horas, en las que demostró su grandeza al interpretar casi tres decenas de éxitos con toda la garra, sentimiento y pasión que la caracteriza.

Lupita D’Alessio estremeció la Arena Ciudad de México

El concierto que se transmitió la noche del sábado a través de la plataforma e-ticket live estremeció a miles de usuarios, quienes seguramente cantaron y aplaudieron a esa gran mujer que dejó todo en ese escenario, rodeada solo de unas 20 personas, entre staff, músicos y familiares que la acompañaron, a pesar del vacío del foro, Lupita llenó y traspasó el tiempo y el espacio con su música.

(Captura de pantalla)

Ataviada con un traje beige con brillos Lupita D’alessio abrió el concierto en punto de las 9 de la noche con el tema No preguntes con quien, siguió con Hazme Olvidarlo del maestro Álvaro Cueva para después ofrecer unas palabras a su público y dedicó el concierto a cierto grupo vulnerable.

(Captura de pantalla)

“Gracias Arena Ciudad de México, yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles y no me quiero quebrar, pero quiero hacerles pasar un momento agradable a todas aquellas personas y familias que hayan perdido a un ser querido, en este concierto en línea, si en algo puedo ayudar con mi música, acompañada de estos grandes maestro músicos, estos coros maravillosos, una producción hermosa de Bobo Producciones, es mi mayor regalo, que lo disfruten y se distraigan un poco. Orando siempre por todo el mundo y todas las naciones, cada familia que nos hemos visto por ahí en las redes sociales, compartiendo siempre una palabra de esperanza, de amor, que Dios siempre tiene para nosotros, lo mejor está por venir… bienvenidos y gracias a todos los que estén conectados…”, y con esto comenzó el recorrido musical por los 50 años de trayectoria de nuestra querida Leona Dormida.

Reflexionó acerca del momento en que tuvo que elegir entre sus hijos y su música, de que no fue una madre presente pero siempre estuvo la mujer, lo que dio paso al tema Aquí estoy yo de Lolita de la Colina, posteriormente Es un peligro, Ni guerra, ni paz y Leona Dormida.

El momento emotivo de la noche llegó, cuando Lupita compartió escenario con su nieta Sarita María D’Alessio, hija de Ernesto con quien interpretó Mi corazón es un gitano y aseguró que ella fue quien descubrió su talento; la sonrisa de Lupita fue diferente, de orgullo y satisfacción por el talento de su nieta, que por cierto tiene gran parecido a ella en su juventud.

No preguntes con quien, Qué ganas de no verte nunca más y un popurrí de 10 temas que incluían éxitos como Punto y coma, Lo siento mi amor, Como tú, Ya no regreso contigo, La diferencia de Juan Gabriel y Te estás pasando, fueron algunas de las interpretaciones que estremecieron las redes y anunciaban una noche larga.

Haciendo pausas breves para descansar un poco, quitarse el maquillaje y tomar agua, la D’Alessio entregó todo en más de dos horas intensas de música, cobijada por sus músicos que la han acompañado desde hace 20 años, sus coristas, entre ellos su otro hijo Cesarín, a quienes agradeció profundamente acompañarle en este momento tan especial.

Cerró la noche con el tan esperado tema Mudanzas, salió del escenario y sorpresivamente volvió para culminar el concierto con las canciones Cóncavo y convexo y Mentiras, diciendo al público: “Qué retumbe la Arena Ciudad de México que pronto retumbará de verdad…gracias amigos, hasta pronto.”