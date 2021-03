México: Daniela Brooker hace catarsis con “Mala Intención”

Cancún.- La cantante venezolana-británica Daniela Brooker presenta el nuevo sencillo Mala intención, parte de una trilogía en la que narra las desavenencias del amor; en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo desde Londres, su lugar de residencia, la rubia asegura que esta canción es la más íntima en su haber, porque decidió compartir su propia historia de cómo descubrió la infidelidad en su relación.

“Para todo el mundo ha sido un año muy raro, me he tenido que adaptar a todo pero he seguido creando música remotamente, conectándome con mis colegas en Miami por zoom y haciendo música de esa manera, me adapté y aprendí a grabarme sola en casa, así nació Mala Intención, escribí esta canción sobre una situación muy personal en mi vida, me gusta escribir sobre lo que me pasa y estas tres canciones (Celos y Malas Lenguas) describen el momento de un desamor de una relación que tuve, ahora vivo una nueva etapa en mi vida y ahora hasta me da risa y pienso, en verdad sí estaba dramática (ríe)”, expresó Daniela, quien asegura que muchas personas podrían verse identificadas con esta letra.

“Me gusta escribir sobre las situaciones que estoy viviendo, en mi último año he estado encerrada en casa, aquí en Inglaterra tenemos muchas restricciones que nos han llevado a una nueva manera de vivir, eso me ha llenado de inspiración para hacer muchas canciones, con todo el tiempo que tengo para pensar. Tengo una relación nueva y estoy escribiendo sobre eso, estoy muy emocionada para vivir la vida al full y seguir inspirada”, expresó la bella Dany, quien visitó México para la grabación de los videos de estos tres sencillos y jura que se enamoró de la gastronomía mexicana.

“Aunque he estado haciendo música desde toda mi vida, llevo apenas dos años haciendo música en español, antes hacía R&B pero no me sentía 100% satisfecha con lo que estaba haciendo y probé con una canción en español, ya que soy mitad inglesa y mitad venezolana, después de un par de canciones me di cuenta que ahí estaba mi estilo, me siento una artista nueva, es un mundo nuevo totalmente para mí pero quiero lograr muchas cosas, estoy en un sitio muy feliz con lo que he logrado artísticamente. Este año estoy creando mucho contenido y me encantaría hacer colaboración con artistas mexicanos como Raquel Sofía, Danna Paola, Paty Cantú, me encanta su estilo pero son muchos”, puntualizó la cantante, quien espera vuelvan los conciertos presenciales para traer su música a Cancún.