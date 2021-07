Contento y celebrando este nuevo proyecto, el productor Nicandro Díaz presentó de manera oficial a los protagonistas de su nuevo melodrama, el cual lleva por título provisional El amor cambia de piel, una historia original colombiana que fue adaptada para su realización en México.

“Me siento muy contento, de plácemes, me toca presentare a nuestra pareja protagónica de El amor cambia de piel, título provisional. Son grandes actores, emblemáticos de nuestra empresa, ellos son Susana González y David Zepeda, estoy seguro que no solo cuento con el reparto ideal, sino el reparto “real”, asintió el productor para dar la palabra a los actores.

“Estoy feliz de la vida, me han sacado de mi burbuja por todo lo que estamos pasando, es el personaje ideal, Natalia es una señora con la que voy a coincidir en muchas cosas, ya que en esta etapa de mi vida soy mamá y sé lo complicado que es tratar de crecer a un par de seres humanos para darles lo mejor de ti. Lo que queremos es que esta historia conecte con ustedes que están detrás de la pantalla, con esas cosas sencillas que viven nuestros personajes pero lo más importante, con los valores que evoca cada uno de ellos”, expresó contenta Susana González.

Por su parte David Zepeda agradeció de manera encarecida al productor, a la empresa y a Dios por este protagónico.

“Estoy muy agradecido y contento con Nicandro, con la empresa por esta oportunidad. Cuando llegó a mis manos este proyecto, representa para mi una nueva oportunidad, una gran oportunidad para que la gente vea un personaje distinto, tengo la misma ilusión como si hiciera mi primera telenovela, quizá más porque sé la responsabilidad que existe en estos tiempos de que llegue una historia como esta, la cual provoca sentimientos y sensaciones, el objetivo es llegar al corazón de la gente con un personaje distinto a lo que han visto de mi trabajo”, compartió David Zepeda, quien aseguró estar viviendo el mejor momento de su vida y de su carrera.

“Agradezco arriba el tener salud, familia y este trabajo tan hermoso, me siento en el mejor momento de mi vida, de mi carrera, entiendo más muchas cosas, le doy más valor a ser parte de un proyecto como este, siempre he sido agradecido pero la magnitud que representa este personaje no tiene comparación, actualmente hay un gran equilibrio en mi vida”.

El amor cambia de piel cuenta con 80 capítulos, arrancará grabaciones en agosto en foros y como locación tendrá los paisajes de República Dominicana, pretende estrenarse el próximo 8 de noviembre a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.