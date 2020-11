México: Nuevo proyecto despierta el instinto maternal de Diana Bovio

Cancún.- La nueva serie de Amazon Prime, “De Brutas Nada”, es el más reciente proyecto que protagoniza la actriz Diana Bovio, quien interpreta a Graciela, madre de familia y ama de casa quien lleva una vida perfecta pero, llega el momento en el que se pregunta si realmente ha hecho lo que ha deseado con su vida. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Bovio revela que dar vida a este personaje la hizo reflexionar en algunas cosas de su vida, entre ellas si quiere o no ser mamá en un futuro.

“De Brutas nada” ya está en la plataforma de Amazon Prime Video, es una historia muy femenina, que presenta a la mujer en su complejidad, tratando de eliminar estos chiclés y estereotipos de la mujer. Hago un personaje muy divertido de una mamá medio neurótica pero muy simpática, fue un personaje que disfruté muchísimo porque no estoy casada, no soy mamá, ni tengo hijos y fue un lado muy divertido para explorar ”, expresó contenta y emocionada Diana, quien busca motivar a las mamás y amas de casa a que no dejen a un lado sus gustos y sus pasiones.

“Todavía existe en la sociedad esta idea de que cuando eres mamá ya estás vieja, ya eres señora, ya no puedes ser sensual, ya no puedes tener sueños ni hacer ciertas cosas en tu vida y justo eso representa Graciela, esta mujer que por muchos años intentó seguir las reglas, ser la mamá, la esposa perfecta y de pronto se replantea, dónde estoy, dónde están mis sueños? ”, Expresó Diana.

El ser mamá, ahora ya está dentro de sus planes de vida

Algo que le sucedió a la bella Diana al dar vida a Graciela, es justamente eso, despertar su instinto materno.

“Conecté mucho con mi lado maternal y con mi historia de ser de Monterrey y creer esta idea de que casarse y tener hijos era la meta final, me puso a reflexionar qué hubiera pasado si me quedaba en Monterrey para tener un esposo e hijos, en eso me identifico con ella, en que quiero hacer más cosas, fue fantasear con ciertas cosas como ser mamá, algo que me encantó y lo disfruté muchísimo ”, dijo Bovio, quien asegura que este proyecto llega con un mundo de trabajo y con muchas reflexiones bajo el brazo.

"Conecté con Graciela y me ayudó a ver muchas cosas de mi vida personal, ya cumplí muchos sueños, me conectó con mi lado maternal y con mi pasado, me volví a replantear el tener hijos y digo, si quiero, está padre todo esto" , puntualizó.