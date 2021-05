Este viernes la cantautora oaxaqueña Diana Fenochio presenta su más reciente sencillo “Cuidado, con el que busca enviar un mensaje de empatía, que el amor es un sentimiento que cualquier persona puede sentir y demostrar. En amena charla con Novedades Quintana Roo, Diana comparte los detalles de su proyecto y la manera en que quiere posicionarlo en la industria musical.

“Como artista me interesa mucho que mi proyecto sea transparente y honesto, soy una persona sensible, súper soñadora pero con los pies bien puestos en la tierra para hacer bien mi trabajo, cuando empecé con esto, pensé que mi primer lanzamiento sería un boom y la verdad es que se vale seguir soñando, tener metas pero si con los pies en la tierra para lograrlos, soy una mujer centrada que a veces se vuelve un poco loca pero comprometida con mi proyecto que ahora estoy haciéndolo mucho más profesionalmente ”, dijo Diana , quien pretende dejar un sello muy particular en cada uno de sus temas.

“Hay muchas personas que están logrando hacer lo mismo que yo, lo real funciona mucho más, la gente quiere ver al artista y al ser humano que está detrás, trato que en el proceso creativo de hacer una canción o un video o hasta fotos pueda ver a Diani, para que puedan entender un poco más lo que implica para mi seguir ese sueño. Algo que me encanta y por lo que empecé a dedicarme a esto es por las letras maravillosas que escuchaba, me esmero en que mis letras signifiquen algo, que la gente pueda conectar con ellas de manera bonita, busco esa empatía que logre generar entre mis sentimientos y los de mis escuchas ”.

Cuidado, su más reciente canción

Después del éxito que tuvo su sencillo anterior “Sobras de amor” al lado de la bella Majo Roaro, Diana enaltece el valor de la libertad, de la no discriminación y de que el amor no tiene género con esta nueva canción.

“Cuidado sale el 28 de mayo, es la primera canción de amor que saco, soy cursi y romántica pero me encanta escribirle al desamor, esta habla de un amor bonito, libre, súper coqueto y creo que el resultado quedó tal cual lo que tenía en la cabeza. Vienen nuevos temas para formar un EP, poco a poco iré dando pisquitas del material ”, refirió Diana, quien comienza a esbozar una gira presencial que mucho depende de los semáforos epidemiológicos.