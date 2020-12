México: Dunnowho pone en la mira internacional el trap mexicano

Cancún.- Andrés Carbajal, conocido en la escena musical como Dunnowho pisa fuerte en la escena del ya conocido Trap Mexa, poniendo en alto el nombre de México en grandes festivales. En entrevista exclusiva para Novedades, comparte su proyecto y los detalles de su reciente colaboración con el hiphopero internacional Zoop One.

“Trap Door” es la nueva apuesta a un sonido revolucionado de Zoop One y Dunnowho. (Cortesía)

“Dunnowho es un proyecto de trap, yo digo que este género tiene muchas caras y lo que busco es mezclar todas esas facetas que tiene como el bass, el electrónico para hacer una fusión única, además de hacer colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, crecer y consolidar el género, poner en alto el nombre del trap mexicano, del trap en español en todo el mundo”, son las ambiciones de Andrés, quien día a día pisa fuerte en la escena para lograr sus metas.

Actualmente el mercado del trap lo lidera Estados Unidos y en Latinoamérica países como Argentina, destacó Dunnowho, quien busca expandir el género en México.

“Esa es mi propuesta, en EDC de este año es lo que intenté llevar, esta nueva colaboración que acabo de hacer con Zoop One que es un trapero de aquí, la propuesta va mucho por ese lado”, expresó.

Su esencia está plasmada en cada nota que compone

Para Dunnowho no ha sido fácil llegar a donde está, ha sido paciencia y perseverancia; sin embargo, ha encontrado la clave del éxito y es ser original en su proyecto.

“Es un tema de mucha paciencia y de ser original, lo que expongo en mi proyecto es ser yo mismo, plantear mi música, siento que es lo que marca la diferencia, también tiene que ver mucho que experimentar aunque es algo difícil porque ahora no hay un público tan grande y esa es la parte que me motiva y una gran meta para mí. Me inspira mucho el universo del terror, del drama, me gusta mucho leer y una de mis motivaciones es transmitir lo que leo y veo, en cada una de mis canciones, ver que muchos captan ese mensaje me hace sentir que estoy logrando el objetivo y cada vez quiero hacerlo mejor. Cada canción tiene una parte de mí y una historia personal”, detalló el músico, quien cierra el año con dos colaboraciones importantes, dos temas con el rapero mexicano Danntik y otra más con un par de raperos estadounidenses.