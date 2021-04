Fanny Lú envía poderoso mensaje a las mujeres con “Yo quiero un amor”

Cancún.- Dedicada a crear canciones desde el alma, componiendo y produciendo sus propios temas de la misma forma como cuando inició este camino musical, Fanny Lu, presenta “Yo Quiero un Amor”, con el que recuerda sus raíces y, desde su esencia como escritora e intérprete, imprime un mensaje de empoderamiento, esta vez enfocando su música a lo que hace vibrar. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la cantante comparte su nueva manera de ver la vida y el mensaje de empoderamiento que busca dejar con este tema que se desprende de lo que será su próximo material discográfico.

“Yo quiero un amor es una canción muy bonita que empodera a la mujer y que invita a que encuentre ese amor que realmente te haga feliz. Hace rato tenía ganas de hacer una canción con esa idea del amor que uno quiere, yo soy muy soñadora e idealista, lo intenté varias veces y hasta esta vez que me reuní con un nuevo equipo de trabajo y me puse a componer con ellos, lo logré, hubo tanta química que en dos horas hicimos esta canción y fue fascinante”, detalló la bella Fanny Lu, quien busca dejar claro un mensaje de autoestima y amor propio en quien escuche su nuevo sencillo.

“Siempre he dicho que es un privilegio y una bendición esa conexión que logras con la gente a través de la música y si logras cambiarle la vida a alguien por una canción o algo, ya hicimos bien el trabajo, si alguien reflexiona y dice –yo me merezco ese amor bonito-, si se mueve y se motiva con esta canción, yo soy feliz. El mensaje más lindo que tiene esta canción es que habla del empoderamiento, de buscar el amor que merecemos, de no permitir el daño ni el maltrato, al contrario, que ese amor entregue lo mejor de sí, porque lo valemos y porque nos amamos”.

Viene un disco lleno de Fanny Lu

Fanny Lu lanza hoy este primer sencillo con el objetivo de formar un álbum completo para estrenar en este 2021, un disco que refleja la madurez que la cantante ha logrado hasta ahora.

“Ya tengo las canciones, espero que les gusten todas, todas vienen con un mensaje muy poderoso y un sonido renovado, muy chévere, una fusión bella de ritmos que me identifica mucho y que suena a la Fanny Lu. Hay mucho de mí, hay todo de mí en este disco, me he dedicado a escribir con intensidad, me he reencontrado con mi sonido, con mi propuesta y mi lenguaje, con mi esencia, estoy muy feliz con lo que hemos hecho y lo que viene, es todo lo que tengo en mi ser para compartirlo con mi público”, expresó y compartió que durante esta pandemia tuvo mucho tiempo para estar con ella misma y reflexionar acerca de la vida.

“Hemos tenido tanto tiempo de estar con nosotros mismos, de valorarnos, de generar empatía y darnos cuenta del rol tan importante que tenemos en este mundo, ha sido un momento difícil para todos pero que nos ha dejado muchas enseñanzas y todo está ahí, ha sido un proceso lindo todo este reencuentro conmigo. Hay cierta evolución y una constante búsqueda, he aprendido a decir lo que quiero, lo que necesito, así que este álbum me da gusto a mí y a mis fans, porque ellos valoran mucho la autenticidad, siento que en este momento estoy más conmigo que nunca antes”, puntualizó.