Después del éxito obtenido con su último sencillo “Yo Te Espero”, el cantautor moreliano Fehr Rivas, promociona su tema “Si Quieres”, una poderosa composición que sigue la línea de su original rockmanticismo y la corriente New Wave de los años 80’s con toques SynthPop, logrando un sonido único que tiene todo su sello, del cual nos platica en una charla exclusiva con Novedades Quintana Roo.

19JDFEHR RIVAS (5) (Medium)

“Esta nueva canción tiene una energía única y mucha inspiración, nos hace falta para salir de esta pandemia que nos ha dejado secuelas, así que tengo varias canciones que seguramente aportarán algo. Estoy preparando un nuevo EP, tendrá alrededor de ocho canciones bajo el mismo estilo rockmántico, ha sido muy bien aceptado por el público, en él han encontrado muy buena energía, esa pasión e intensidad del rock pero con todo el romanticismo posible, así que sigo puliendo este género exclusivo de Fehr Rivas”, refirió el cantante, desea pronto llenar los escenarios de su música.

“Quiero llevar este género a los escenarios porque no es lo mismo estar en redes sociales, las buenas canciones se hacen con el público de frente, ellos te van diciendo cual en realidad conectan con ellos, no hay mejor manera de darse cuenta cuando un proyecto es sincero y es realmente arropado por el público hasta que no lo presentamos en el escenario, así que estoy en espera de retomar algunas presentaciones”.

Recientemente Fehr hizo algunas pequeñas presentaciones en Puebla, Tlaxcala, Morelia, Zamora y Guadalajara, consintiendo de manera muy responsable a su público, el cual le entregó el corazón en cada una de ellas.

19JDFEHR RIVAS (2) (Medium)

“Íbamos mi guitarra y yo y me di cuenta que todas estas canciones que hice en esta pandemia tuvieron mucho poder de alcance, cuando la gente cantó conmigo esas canciones, así que quiero y espero regresar pronto a los escenarios, incluidos los de Cancún”, refirió.

Desde los duros días de confinamiento, Rivas implementó los ya famosos jueves rockmánticos, con los que conectó con su público y que ahora se han quedado como una tradición en sus redes sociales.

“Todos los jueves me conecto en Facebook Live para hacer una rica bohemia, ya se quedó institucionalizado como el jueves rockmántico entre mis seguidores, canto mis canciones, covers, mucho de eso mantuvo al público durante el confinamiento y fui ganando más, por eso se quedó, ahí hago todos mis anuncios de shows, mis lanzamientos, hemos creado una linda comunidad rockmántica”, puntualizó el cantante.