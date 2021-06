Sylvia Pasquel ¡va con todo!, recibe tributo en cine, regresa al teatro y lanza disco

Gracias a la buena aceptación que tuvieron los lanzamientos de los sencillos Se me olvidó que te olvidé y Por mi orgullo; además de la constante petición del público, ya está disponible en plataformas digitales, el disco completo que la primera actriz Sylvia Pasquel grabó en 1980 y que, gracias a la tecnología, está de nuevo a la disposición de sus seguidores y las nuevas generaciones.

Este disco homónimo contó con la producción ejecutiva de la propia Pasquel, contando con la dirección artística y producción general de Jesús Rodríguez de Híjar, un destacado compositor y arreglista jalisciense, además de fundador del Mariachi América; quien al conocer las inquietudes musicales de la actriz la orientó y alojó en el género de la balada ranchera, que en ese entonces era de los consentidos del público.

“Yo ya tenía nociones musicales, porque participé en varios musicales teatrales y en ese entonces, surgió la moda de que las actrices de televisión incursionaran en la música, porque existía un programa muy importante de variedades, que era ‘Siempre en domingo’, conducido por Raúl Velasco; y era una manera de extender nuestras carreras.

La actriz de telenovelas como Las secretas intenciones, Doña Flor y sus dos maridos y Tres familias, mencionó que el contenido musical de su disco, está conformado por temas que fueron éxitos también en las voces de otros intérpretes, además de ser compuestos por importantes autores, como Lolita de la Colina y José Alfredo Jiménez.

“También incluí el tema ‘San Juan del Río’, que era el favorito de mi abuelita; además de ‘Se me olvidó que te olvidé’, con el que debuté en ese entonces y ‘Si la noche de anoche volviera’, ambos de Lolita de la Colina; quien por coincidencia fue también la compositora del tema debut de mi hija Stephanie Salas, ‘Avemaría’”.

A la par del relanzamiento, ahora en línea, de su disco de baladas rancheras, Sylvia Pasquel se alista para retomar la temporada de la puesta en escena Rosa de dos aromas, en la que comparte crédito junto con su hermana, la también cantante y actriz Rocío Banquells; la cual tuvo que suspender su temporada ante la pandemia por la Covid19.

Sin embargo, con el semáforo epidemiológico en verde, el próximo 10 de julio la historia escrita por Emilio Carballido, ahora dirigida por Hugo Arrevillaga y producida por Rubén Lara, regresa a la Ciudad de México, teniendo como escenario el Teatro 11 de Julio, ofreciendo funciones los sábados y domingos.

De igual manera, cabe mencionar que en los próximos días, Sylvia Pasquel será objeto de un homenaje, por sus 52 años de carrera y su destacada labor dentro del cine, en el marco de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Durango, que se llevará a cabo del 22 al 26 de junio, en dicho estado de la República.

Este honor, la actriz de cintas como El amor tiene cara de mujer, Secreto de confesión, Viridiana y recientemente El diablo entre las piernas, de Arturo Ripstein, que se exhibirá en el marco del festival; lo compartirá junto al productor cinematográfico Alfonso Rosas Priego.

En el festival, que coordina Alfonso Serrano Maturino, ambos recibirán la Pluma Blanca, galardón recién instituido por el festival, que toma su nombre de la primera película comercial que se realizó en ese estado en 1955.

"He vivido la vida de una artista. Lo efímero que es el trabajo; lo difícil que es conseguirlo y mantenerlo. Así que cumplir 52 años de carrera es importante, porque sobreviví, subsistí y aquí estoy. No he tenido la fortuna de ser muy premiada en cine, porque no he hecho tanto. Pero este premio lo atesoraré y me siento afortunada”, concluyó.