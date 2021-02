México: Gloria Trevi se mete a tu casa con su primer concierto en streaming

Este próximo 27 de febrero la cantante Gloria Trevi regresa a los escenarios con Trevi in da house, concierto que ofrecerá de la mano de Ocesa, el cual será transmitido vía streaming, detalles que la cantante compartió en una divertida rueda de prensa en la que tocó varios temas.

“Estoy nerviosa, emocionada, muy sensible porque nunca me he presentado sin sentir al público físicamente, sin embargo, esto es Trevi in da house, o sea voy a estar en tu casa, va a ser algo muy íntimo, a lo mejor eso me pueda poner un poco más atrevida o sensible, creo que habrá cosas espontáneas pero estoy planeando sorpresas, estoy ensayando mucho y traigo en friega a los músicos, a los bailarines y a la gente del staff, quiero hacer algo muy especial para el público”, expresó Gloria, quien aseguró que no ha visto nunca un concierto de sus colegas, pero lo hará después de hacer el propio.

El realizar una presentación sin público es algo que tiene nerviosa a La Trevi; sin embargo, después de mucho decidió que era buen momento entrarle a este nuevo formato.

“Me deja un sentimiento de emoción, siento una nostalgia que me va a llevar a cantar algunas canciones viejitas que no he cantado en mucho tiempo pero también de lo más actual, estoy desesperada por juntarnos, por verlos y sentir los gritos y la energía pero esto es una buena opción”.

La Trevi no para, tiene muchos proyectos en puerta

Música nueva, su participación en Premios Lo Nuestro y muchas cosas más, trabaja Gloria Trevi para todos sus seguidores.

“Ya viene música nueva, tal vez en mes y medio estaré presentando nuevos sencillos, nos vamos a poner más alegres, más punchis punchis porque quiero verlos a todos felices; Me estoy preparando para Premios Lo Nuestro este 18 de febrero, donde recibiré homenaje a mi trayectoria, estoy por firmar un contrato muy importante para mí, pronto saldrá la bioserie de mi vida y que mejor porque en una película hubiese sido imposible, hubiera tenido que hacer algo como El Señor de los anillos pero triplicado, ahora podré contarles de cuando comencé a forjar mis sueños, cuando esos sueños se convirtieron en pesadilla, como sobreviví a ello y me levanté”, detalló la cantante, quien en al poco tiempo de abrir su cuenta en Tik Tok ya cuenta con más de un millón de seguidores.