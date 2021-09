La nueva plataforma de streaming HBO Max obtuvo 19 premios en la 73ª edición de los Emmy®, que tuvo lugar el pasado domingo en Los Ángeles (California).

Entre los premios principales se encuentran: Los originales de HBO, Mare Of Easttown, Last Week Tonight With John Oliver, I May Destroy You y Los Max Originals, Hacks y The Flight Attendant. Mare of Easttown ganó cuatro premios: Mejor actriz principal (Kate Winslet), Mejor actriz de reparto (Julianne Nicholson), Mejor actor de reparto (Evan Peters) y mejor diseño de producción en un programa narrativo contemporáneo.

Hacks ganó tres, mejor actriz principal (jean Smart), Mejor guión para serie de comedia y mejor dirección. Last Week Tonight obtuvo tres Emmy’s por mejor programa de variedades, Mejor guión y Mejor Dirección Técnica, Trabajo de Cámara, Control de Vídeo para una Serie.

Lovecraft Country obtuvo dos en mejor actor invitado y Mejor edición de sonido; I May destroy you, logró Guión destacado y mejor mezcla de sonido, finalmente, Black Lady obtuvo la mejor edición de imágenes y The Flighr Attendant la mejor música original.