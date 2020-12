Héctor Xpinoza posiciona su música alrededor del mundo

Desde la ciudad de Sonora, donde le tocó quedarse debido a la pandemia, el cantante Héctor Xpinoza saborea lentamente su nuevo sencillo antes de lanzar los temas que serán parte de su quinta producción discográfica.

Desde muy pequeño Héctor Xpinoza caminó por el sendero de la música, sin imaginar que sería el destino que le diera tantas satisfacciones.

“Comencé cantando en programas infantiles en Televisa Sonora, en los canales de Hermosillo, en Exa FM, empecé a componer canciones a los 7 años y cuando estaba en 1ro de secundaria escuchaba cierta estación de radio a la que le escribí una canción, les llamé y les dije, me pidieron que fuera a la estación, grabé la canción con mi voz pensando que sería un demo para otro cantante y a las dos semanas comenzó a sonar en la radio, para un niño de 12 o 13 años más que emocionante era difícil porque en la secundaria todos me hacían burla”, recordó Héctor, quien tomó eso como impulso para seguir adelante.

Un maestro vio su potencial, lo invitó a ser líder de una banda musical y ahí comenzó su carrera más en forma presentándose en algunos programas de televisión y cuando un productor le grabó su primer disco decidió que ya no pararía.

“Lancé mi primer disco e hice una pequeña gira por Sonora, Baja California, Arizona, Sinaloa y las cosas fueron muy bien, en 2008 lancé el segundo álbum y firmé un contrato con tortillinas Tía Rosa, fui la imagen de uno de sus productos, a partir de ahí las cosas fueron subiendo y llegaron cosas muy buenas. Abrí conciertos de muchos artistas, hice un palenque con Fany Lú, en 2011 lancé mi tercer álbum y gané el premio del video más pedido del 2013”.

Los terrenos de la música electrónica lo llevaron a la fama internacional

De pronto decidió fusionar su talento con el Dj alemán RJC y salió el sencillo No Promises, tema que logró un alcance inimaginable en Alemania, después grabaron otro tema llamado Turn me on, el cual estuvo en los primeros lugares de la radio en España y lo llevó a una exitosa gira por Europa.

Luego del éxito en el mercado anglo, Héctor decidió regresar a sus raíces y comenzó a producir música para su público mexicano, así nació el tema Dímelo Tú al lado de grandes productores, el cual estuvo nominado al Latin Grammy.

En medio de la pandemia comenzó a trabajar de nueva cuenta con el Dj alemán, realizaron cerca de 20 temas del género electrónica y finalmente culminaron con el tema Amantes, en el que mezclan el género urbano, lo electrónico y el pop, sencillo que Xpinoza había estado esperando en toda su carrera.

Actualmente Héctor estudia actuación en la escuela de Telemundo y pisa firme en la escena musical, demostrándose a sí mismo que los sueños se pueden cumplir gracias a su vocación, perseverancia y sacrificios como alejarse por años de su familia.

“Amantes es trabajo en equipo, hubo mucha gente involucrada alrededor y estoy muy contento de lo que está pasando con este sencillo. Estoy trabajando muy duro para que la gente lo conozca, ya está sonando en México, Argentina, Alemania y Canadá, quiero disfrutarlo, que la gente también lo haga, se enamore del proyecto y espere lo que viene después. Siempre he querido hacer música que pueda conectar con la gente, que no escuchen lo mismo siempre, me gusta ofrecerles cosas nuevas, que cada sencillo tenga una historia que contar”, puntualizó.