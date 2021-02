Cuevas, De la Cadena y Muñiz hacen homenaje al maestro Manzanero

"Nos hizo falta tiempo querido Manzanero" es el nombre que lleva el streaming en el que Carlos Cuevas, Rodrigo de la Cadena y Jorge Muñiz rendirán homenaje al baluarte de la música mexicana Armando Manzanero, el cual será transmitido el próximo 26 de febrero a través de la plataforma e-ticket live.

En conferencia de prensa, los tres talentosos artistas, quienes tuvieron el honor de compartir grandes momentos con el maestro Manzanero, contaron los detalles de este próximo concierto virtual que se llevará a cabo completamente en vivo en memoria del gran compositor meridano.

“Vamos a hacer exclusivamente repertorio del maestro, desde sus inicios hasta lo más actual que sacó, él nunca dejó de componer, imaginen cuánto repertorio tenemos”, expresó Carlos Cuevas, quien dio paso a Rodrigo de la Cadena, el cual proporcionó más detalles del contenido de este gran concierto virtual.

“Estaremos recordando desde su primer éxito internacional que fue “Voy a apagar la luz” que le grabó Lucho Gatica en el 57, hasta los éxitos que le grabó Carlos Lico, quien fue considerado un parteaguas en la carrera de Manzanero ya que provocó que quien era conocido en su momento solo como pianista y compositor, grabara su primer disco como cantautor en el 68, “A mi amor con mi amor”, interpretaremos las canciones de ese disco”, recordó Rodrigo de la Cadena.

Contigo aprendí, Esta tarde vi llover, Adoro, No, Tengo, Felicidad son algunos de los temas del pasado que podremos escuchar en el próximo streaming, además de las últimas composiciones del maestro.

“Él siempre estuvo actualizándose en temas de producción donde fue un gran visionario y creativo, era un hombre brillante, disciplinado, ejemplo de la constancia, de la puntualidad y del orden, fuimos afortunados Carlos, Coque y yo de tratarlo, valoro inmensamente ese tiempo”, Rodrigo de la Cadena.

“La cercanía que tenemos es con la música de don Armando Manzanero, yo lo conocí desde que estaba muy chavo, fue un gran amigo de mi padre, tanto, que lo veía en casa y me acostumbré a decirle tío. Esto no es solo recordar al personaje por el que sentimos mucho afecto, pero la música de él es increíble, no corresponde a nuestra generación pero nos llena de orgullo recordar las cosas que vivimos y cantar sus canciones con mucho respeto y mucho cariño”, reafirmó Jorge Muñiz, quien también forma parte de un tema que fue compuesto por Rodrigo de la Cadena en honor a Manzanero y que presentarán en exclusiva en este concierto virtual que aseguran durará más de dos horas.

Rodrigo prepara sorpresas en torno al Señor Amor

“Estábamos preparando su última producción, él no quería ni tenía planes de irse, me dejó canciones muy interesantes, una canción que le compuse cuando él se va se llama “Me puse a pensar”, en ella participan Carlos Cuevas, Coque Muñiz y se unieron Susana Zavaleta, Aranza, Tania Libertad, Carlos Macías, David Cavazos y su hijo Juan Pablo Manzanero, pretendo lanzarla a plataformas más o menos en un mes, pero la vamos a estrenar como un regalo especial en este homenaje, va a ser algo muy significativo, además complaceremos las peticiones del público, ya que será un concierto en vivo como lo que hemos hecho anteriormente”, detalló De La Cadena.

Este homenaje al maestro Armando Manzanero dio pie a un siguiente concierto dedicado a los grandes que se fueron en este 2020 como Alberto Cortés, Yoshio, Oscar Chávez, Andrea del Carmen, Tony Espinoza, Juan Navarro y otros que se adelantaron en el camino.