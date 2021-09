“Un artista tiene que ser capaz de soportar todo el dolor del mundo, porque su mayor deber es convertirlo en belleza”, bajo esta premisa el actor Humberto Busto no ha parado de trabajar y en medio del caos que ha representado la pandemia por coronavirus, busca dejar en cada proyecto una sacudida de conciencia en torno a la fortaleza, la salud emocional del ser humano y lo sanador que puede ser el arte en la vida. Además de compartir en exclusiva para Novedades, Quintana Roo, los detalles del estreno de la segunda temporada de la exitosa serie El juego de las llaves de Amazon Prime este 16 de septiembre.

“Es muy curioso lo que sucede con las series, son proyectos fragmentados que van de año en año, y luego la pandemia en medio, uno va avanzando en la vida en la medida en que va haciendo sus proyectos y de repente nos tomamos con sorpresas emocionales y así es esta segunda temporada de El juego de las llaves, es un poco amarga para mi personaje, algo que me gusta mucho, siento que se le caen todas las caretas y la vida le pone enfrente todo aquello de lo que quería huir, es algo que nos pasa como seres humanos todo el tiempo”, refirió Humberto, quien da vida a Óscar Romero en esta controvertida serie en la que los personajes descubren lo que realmente es amar.

“El mayor reto de esta temporada es filmar en plena pandemia, todos veníamos como muy cargados de emociones muy profundas, veníamos de los primeros meses en los que todos estábamos encerrados en la casa y de repente nos encierran cuatro meses en un hotel en Cancún, todos estábamos un poco enloquecidos pero eso de alguna manera nos potenció a hacer cosas en la ficción, yo me sentía muy refugiado de poder filmar mientras estaba procesando muchas cosas como persona en la vida, creo que lo que uno vive te transmute y permee lo que estás haciendo, en este caso con la mirada de mi personaje cargada de la incertidumbre de aquel momento”, reflexionó Bustos, quien no se dejó vencer y tuvo una pandemia muy productiva.

“Durante la pandemia hice tres proyectos que valoro muchísimo ahora que los veo a distancia, porque en medio de todo esto hacer actos creativos con otra gente, en distintos lugares y con el objetivo de procesar emocionalmente cosas es maravilloso, uno de ellos fue Retablo antiviral, una serie de imágenes con las que busqué que tuvieran un potencial de sanación, de fortaleza ante el miedo que nos meten en la cabeza, estamos viviendo un momento muy trascendental como humanos y hay que tener herramientas poderosas de discernimiento y tomar decisiones de manera más consciente”, detalló Bustos acerca de este gran proyecto en el que reconstruyó distintos estados emocionales del propia artista en torno a la pandemia en seis imágenes de gran formato.

Busca la manera de conectar ante la vertiginosa actualidad

En cada uno de sus proyectos, Humberto Busto reflexiona ante la velocidad con que se vive en la actualidad, indaga más allá, aprende y trata de entender cómo conectar con la gente en medio de tanta velocidad, mientras allana su camino como director y la forma en cómo conectar con la audiencia.

“Actualmente estoy preparando una película en Colombia acerca de vinculaciones reales de ritos, de comunidades masivas que ya no están de la misma manera, mientras trabajo en otro proyecto como director, me emociona mucho, me pone a pensar y espero pueda pronto mostrar a la gente mi punto de vista, no solo como actor sino como creador”, concluyó el actor.