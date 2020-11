Covid frena proyectos del tenor chetumaleño Joel Montero en Suiza

Cancún: Suiza es uno de los países del mundo que ha registrado cerca de 10 mil contagios diarios debido a que sus medidas de confinamiento no son lo suficientemente estrictas como debieran, hecho que frena el progreso de la ciudad y por lo tanto la reactivación económica, en este caso de la industria musical, lo que ha causado estragos en la carrera profesional del tan querido tenor Joel Montero, pues sus conciertos fueron cancelados. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, desde su casa en Lucerna, Suiza, comparte cómo ha logrados sobrevivir a esta pandemia que por ahora tiene un panorama incierto.

“Empezamos en marzo el confinamiento, el primer brote fue a finales de febrero, se paró toda la industria, fue un confinamiento total, después a principios de mayo empezaron a dar autorización de más cosas, se abrieron parques, cines, algunos espectáculos presenciales y en todo el verano parecía que no había Covid; a finales de agosto comenzó a subir la ola de contagios y esto se extendió a más países, ahora Suiza está rodeado de países con alto grado de contagios. Nosotros tenemos al día casi 10 mil contagios y los sistemas de salud están a punto del colapso”, detalló Montero, quien reveló que a pesar del caso, el confinamiento no es estricto, las escuelas continúan operando, los supermercados, las tiendas de ropa y obviamente la gente cree que no pasa nada.

Sin embargo, los espectáculos, conciertos y partidos de futbol se prohibieron por completo y esto es lo que afecta directamente al tenor.

“En lo personal, mis funciones, mis espectáculos más fuertes que eran Otello y la presentación con Plácido Domingo se vieron afectados, el primero quedó cancelado y el segundo se pospuso para el 8 de abril de 2021, espero que hasta ese momento se haya calmado la situación, ya que de aquí a diciembre está muerto todo, tenía un debut en Dinamarca con la opera Aida y me prohibieron la salida del país. Todo lo que es mi fundación en México con los hoteles Barceló y la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo se afectó, tienen problemas económicos y es imposible retomar las giras y actividades que acostumbramos a fin de año”.

Con esta gira, la fundación de Joel daba trabajo a decenas de músicos del estado, otra lamentable situación para la industria.

“Me da mucha pena que este año no podamos ayudar a los músicos con el salario que aportábamos en apoyo a sus familias, siento que no se pueda hacer nada, pero no está en mis manos, siento tristeza de todo esto que está pasando a nivel global. Acá en Europa hicimos un video en redes sociales donde estamos en silencio y decimos Alerta Roja, la cultura muere, Sin la cultura y las artes esto está en silencio, es una protesta ante lo que estamos viviendo”.

A pesar del panorama gris, agradece estar vivo y en salud

“Lo más importante es que estamos sanos, a muchos nos debe caer el veinte de lo valioso que es tener sanos y en vida a nuestros seres queridos, la parte material a final de cuenta es lo de menos”.

Gracias al tiempo que le dio el confinamiento y a manera de reactivarse laboralmente, Joel Montero regresó a dar clases de canto.

“Hace mucho que no daba clases de canto, tengo algunos alumnos que son fieles y siguen aprovechando sus clases, es un ingreso que viene y que ayuda y que en otro momento no tenía tiempo por tanto ajetreo, era imposible darle una continuidad a la enseñanza, también estoy trabajando mucho en mi voz, cantando todos los días lo que me apetece, lo que me gustaría cantar. Cada día descubro nuevas cosas, nuevas sensaciones en mi voz, tengo tiempo de pulir ciertos pasajes y perfeccionarme, espero que cuando se reanude todo le haya sacado provecho a todo”, puntualizó.

Finalmente Joel reveló que para mantener el contacto con su público, podría organizar una gala navideña vía streaming.