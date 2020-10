México: Jos Canela debuta como solista con el sencillo “Dime tú”

Cancún.-El ex integrante de CD9, Jos Canela regresa a la escena musical con un nuevo track que representa la esencia y la dedicación del cantante en un nuevo sonido. Dime Tu es el sencillo que el ex integrante de la exitosa banda de chicos lanza como debut de su carrera como solista. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, el cantante asegura que a pesar de que CD9 fue la etapa más importante de su vida, con este sencillo cierra ese ciclo con la misma emoción con la que lo empezó.

“Ha sido mucho trabajo poder llegar aquí y compartir mi música de manera tan personal, con letras que salen completamente de mi, de mi cabeza, es algo por lo que siempre trabajé y soñé y ahorita poder compartir el primer sencillo de muchas otras canciones que ya compuse, me siento feliz y muy preparado; en este tiempo que llevo en la música he vivido grandes experiencias y aprendizajes, me siento contento de que la gente haya reaccionado bien a mis letras, ahora me van a conocer de una manera más personal con lo que voy a plasmar en mi música ”, expresó José Miguel Canela.

Para Jos, el 2020 fue un año que lo ayudó a enfocarse, a aclarar sus pensamientos y pensar en el camino que debía seguir y la cuarentena fue el espacio ideal para lograr consolidar su sueño de convertirse en solista, debutando con Dime Tu, un tema de su autoría y lleno de todo lo que quiere mostrar a sus fans.

“Este primer sencillo lo compuse en cuarentena, estuve encerrado en el estudio con grandes amigos, hicimos un bit con toques de R&B, trap, pop y hiphop, géneros musicales que escucho día a día, Escuchando la canción me hizo recordar cuando estaba enamorado, me puse a pensar en esas personas que están con su pareja encerrados en casa, ha de ser complicado el no poder planear un viaje, salir a cenar y pensando en eso, salió esta frase de improvisar es lo mejor, lo no planeado, es lo mejor, y así surgió esta canción ”.

Sigue la buena relación con los CD9

Tras su separación de la banda, Jos Canela continúa con la amistad con quienes fueron sus compañeros por siete años.

“Cd9 son compañeros que siempre van a estar en mi vida, ahora que pasó mi cumpleaños me felicitaron, me dijeron palabras muy bonitas y me felicitaron también por el lanzamiento de mi sencillo, son amigos que siempre estarán ahí y yo estaré para ellos, estaremos siempre cercanos ”, expresó Canela, quien agradece también el apoyo que el público le ha dado en esta nueva faceta como solista.

“Me gusta que la gente se sume a mi proyecto y la que está siga conmigo en este camino, está llegando nueva gente que empieza a conocer mi música y está conociendo a Jos Canela, eso me hace sentir muy orgulloso y agradecido. Es una etapa importante de mi vida, creo que empecé con el pie derecho este nuevo proyecto, me encanta el proceso de componer mi música y estar presente en cada detalle. Estoy muy emocionado por ver que pasará en 2021 cuando pueda dar conciertos de forma más cercana y no detrás de una pantalla, estar en un escenario, estoy listo para esto”.

Tiene en la mira varios nombres para hacer colaboraciones

“Estoy abierto a las colaboraciones porque dan otro tipo de esencia a la canción, estos enlaces que se pueden hacer con la música son geniales, todo el tiempo estaré actualizándome y tratando de buscar nuevos ritmos sin perder la esencia que me caracteriza. Me encantaría tener una colaboración con alguna mujer, se me viene a la cabeza Sofía Reyes, Becky G, Tiny, Lali de Argentina, de Espala Reis B, Zetas Gana, admiro su proyecto, me encantaría hacer algo con Paulo Londra, estoy abierto a conectar con algún artista y hacer una buena canción que la gente pueda disfrutar ”, finalizó.