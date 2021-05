Con tres proyectos al aire y compartiendo sus conocimientos como periodista y comunicador, disfruta el éxito de su nuevo proyecto Catástrofes. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Barragán agradece el cariño del público y las oportunidades que han llegado a su vida.

“Lamento la salida de Al Extremo entre semana porque yo inicié ese proyecto hace 13 años, pero para poder entender ese proceso tuve que soltar y entendí que no debía tener tanto apego a las cosas, lo que he experimentado entonces es que nunca me he quedado sin trabajo y justamente ahora estoy en varios proyectos que me gusta hacer mucho, me quedé con Al extremo fin de semana y ahora mismo tengo una sonrisa telefónica, o sea, de oreja a oreja”, detalló el siempre amable y sonriente conductor, quien recientemente estrenó Catástrofes, que se transmite todos los viernes a las 7:30 de la noche por Azteca Uno y el cual lo tiene muy dedicado.

“Catástrofes es un proyecto muy bonito e interesante porque se está apegando más a mi sentido común y laboral, es un trabajo periodístico fuerte, informativo en el que entrego contenido, análisis y estadísticas de todas esas catástrofes naturales que hemos visto a lo largo de la historia de México o del mundo y de aquellas catástrofes que provoca el hombre, como lo que acaba de suceder con el metro de la Ciudad de México por ejemplo”, expresó.

Un programa con compromiso social

Una de las cosas que hace especial a Catástrofes es la parte social que cumple, ya que asegura Juan Barragán que al mostrar los estragos que deja un suceso ya sea natural o provocado por el hombre, se puede generar conciencia en torno al cuidado del planeta, punto que le parece positivo en su función de comunicador e influencer en televisión.

“Luego del análisis de los sucesos, nosotros sugerimos al público que nuestro planeta es el único donde habitamos y es importante que lo cuidemos, son temas que debemos de atacar durísimo, muchos fenómenos suceden porque invadimos a la naturaleza y somos cómplices de esas catástrofes, entonces el mensaje es muy poderoso y con mucha dedicatoria, ser más empáticos y humildes con la naturaleza. Nosotros como reporteros tenemos el compromiso social de dar este mensaje, ser prácticos y objetivos y ver cómo podemos contribuir y ayudar a las personas en catástrofes, cómo ayudar a que reciba atención inmediata de las autoridades o cualquier otro tipo de ayuda, tenemos un trabajo importante”, detalló Barragán en torno a su función dentro de Catástrofes.

Comparte sus conocimientos con las nuevas generaciones

“Soy un afortunado, pues estoy por comenzar un taller de conducción a periodistas, en junio tengo un taller vía zoom de conducción, son cuatro días que hago de la mano de Global Sport, estoy creando una pequeña empresa para empoderar a trabajadores de varias empresas a través de la comunicación asertiva, el coaching de liderazgo entre los colaboradores, etc..., tengo muchos proyectos en puerta, entre ellos abrir un espacio para dar talleres presenciales aquí en Cdmx y aprovechar mis 25 años de trayectoria en televisión más los cuatro años que estuve en otras empresas, que me han permitido fortalecerme como persona del medio con una trayectoria limpia para poder seguir desarrollándome”, concluyó Juan.