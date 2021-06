Recordando que la belleza se lleva en el alma, la cantante cubana retrata un bello mensaje en su nuevo tema Soy de Piel, el cual realizó de la mano de su esposo Kubilay Sener, quien fungió como director del videoclip.

“Esta canción la hicimos durante la pandemia con Kubilay Sener y Palencia, lo que busco es invitar a las nuevas generaciones a no tener esta obsesión a que todo sea perfecto, cada día la tendencia a la belleza artificial inunda más a las generaciones, sobre todo a las más jóvenes. En un mundo, donde se nos ha olvidado que la verdadera belleza se lleva en el alma, el mensaje de este video es justamente regresar a la esencia de lo que verdaderamente somos, quitarnos las vendas para volver al ser”, detalló Karenka, quien acompaña este mensaje en un videoclip donde aparece completamente sin maquillaje y canta el emotivo tema sentada en una silla, mientras va quitando de su cuerpo una a una las vendas que la atan.

“Quitarnos las vendas representa, todos aquellos demonios de los que debemos despojarnos, el ego, los miedos, los celos, la envidia, etc, etc, para dejar vivir y ser feliz al verdadero ser, recalcar que lo más hermoso que tenemos es lo que llevamos dentro, es el mensaje profundo que la gente entienda cuando me quito las vendas y salgo a flor de piel en este video”.

(Captura de pantalla)

Soy de piel es el nombre del sencillo que ya se encuentra en todas las plataformas y en el que le canta al amor.

“Cuando llore quédate, si me caigo, sálvame, no te alejes jamás, no te vayas jamás, que soy de piel… si me miento, ayúdame, si me quiebro, arréglame, no me dejes fallar, no me dejes faltar, que soy de piel… encontrar tus brazos, es estar a salvo, atrapa para siempre mi mirada y quítame las dudas que me asaltan… te pedí, te pediría, que me abraces fuerte y quites la nostalgia e mis días, te pedí, me encantaría entender quién eres y amarte por el resto de mi vida… Si te pierdes yo estaré, a tu lado cada vez, no preguntes jamás, no cuestiones jamás, que soy de piel..." versa el tema escrito por Karenka y Stefano Vieni, el cual lanza un honesto mensaje a sus escuchas.

“Con este nuevo sencillo, deseo incentivar a valorar la belleza natural, recalcar que lo importante y más hermoso no es lo que está afuera, sino lo que llevamos dentro”, puntualizó la cantante, quien disfruta al máximo su mejor faceta, la de ser mamá del bello Kanú, a quien no deja de presumir en sus redes sociales.