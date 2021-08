Mostrando una joven más madura tanto física, emocional y profesionalmente, la bella Karol Sevilla regresa a la escena musical con el nuevo sencillo Nadie te entiende, con el que busca que el público adolescente se identifique con las situaciones que va viviendo, ahora en una nueva etapa de su vida. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, quien fuera chica Disney comparte cómo es este crecimiento y la madurez musical con la que va conquistando el mercado de la música.

“Con esta canción de Nadie te entiende, estoy mostrando nuevo contenido y una nueva Karol que viene renovada, con cosas nuevas, que ya no es la chica Disney, viene como una mujer con letras que muchos pueden sentirse identificados con cosas cotidianas, pronto sacaré una balada que es para que lloren todo el día, estoy feliz con los retos que se vienen y les comparto que lo siguiente es una gran colaboración, ahora la música es de luchar, de apoyarnos, dejar el orgullo a un lado y disfrutar de la música y hacer gozar al público”, refirió Karol Sevilla, quien al momento disfruta del éxito de su tema Nadie te entiende.

Karol Sevilla en el video de su nuevo tema "Nadie te entiende" (Cortesía)

“Estoy bien feliz, emocionada y contenta con todo lo que ha pasado con Nadie te entiende, tenía mucho miedo porque salí de mi zona de confort, nunca me imaginé hacer un videoclip tan colorido, llamativo y tan bipolar porque hago muchos personajes, la verdad es que a la gente le ha gustado muchísimo, visualmente llama mucho la atención y la historia habla de estos poliamores que existen en la actualidad, que no son novios pero tampoco son solo amigos, de esas veces que nos enamoramos y no sabemos qué hacer para que esa persona nos haga caso, creo que muchos hemos estado en esa situación o hemos dejado a alguien así, mucha gente se puede sentir identificada”, refirió Karol, quien demuestra un gran cambio en su exitosa trayectoria.

“Estoy bien feliz porque he logrado un crecimiento, bien preparado que ha ido poco a poco, subir un escalón a la vez ya que no quiero lanzarme a cantar canciones vulgares o de otro tipo, mi línea está con mi público, cantar cosas cotidianas que pueden pasar en la vida de un adolescente; cuando salió tus besos también, entré en una etapa que en algún momento de mi vida, me enamoré a los 15 años y sentí que era el amor de mi vida, creo que cada canción marca una etapa, mi público es más o menos de mi edad”, dijo.

Para Karol Sevilla ha sido padrísimo ir creciendo junto con su público, dejar con todo cariño y poco a poco ese personaje tan querido que la llevó a la fama en Soy Luna, pues ahora a sus 21 años, tiene muchas cosas más que decir tanto en la música como en televisión, ya que dará vida a Lupe en la nueva serie de Disney + “Siempre fui yo”.

Karol protagoniza la nueva serie de Disney + "Siempre fui yo", en el papel de Lupe. (Cortesía)

“Estoy muy feliz con este personaje que ha cambiado mis expectativas totalmente, me ha hecho crecer en todos los sentidos, me hizo madurar, aunque la gente no lo crea, este personaje me costó mucho trabajo porque es completamente diferente a mí, una mujer súper seria, independiente, le da miedo enamorarse, es muy seca, dura, pero fue un aprendizaje muy bonito y sé que muchas chicas se verán identificadas”, expresó Karol, quien fue para ella todo un reto tanto en cuestión actoral como en los temas musicales.

“Fue todo un reto en la actuación y al cantar, hubo canciones muy altas de tono como la que hice para la campana de Disney princesas, era de tono muy alto, al principio dije no puedo pero me paré frente al micrófono y salió muy bien. Creo que el ser un ejemplo a seguir para un montón de chicas, es un aprendizaje de vida y lo que yo les pueda mostrar, es salir de nuestra zona de confort y hacer cosas nuevas aunque nos de miedo, a veces la comodidad es mala, yo ahora estoy experimentando y poniéndome a prueba a mí misma de qué soy capaz, eso me ayuda a tener los pies bien plantados en la tierra”, puntualizó Karol Sevilla, quien por segunda ocasión representa a México como protagonista en una serie de Disney.